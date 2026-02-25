Curitibano acorda milionário! Aposta da capital fatura R$ 2,2 milhões na Lotofácil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O café da manhã desta quarta-feira (25) teve um gosto muito mais especial para um morador de Curitiba. A sorte resolveu estacionar na capital paranaense no concurso 3620 da Lotofácil, sorteado na noite desta terça-feira (24/02). O novo milionário da cidade cravou as 15 dezenas e vai levar para casa a bagatela de R$ 2.210.579,73.

O prêmio total de R$ 6,5 milhões foi dividido entre três apostas vencedoras no Brasil, e a “fézinha” curitibana garantiu sua fatia generosa do bolo: R$ 2,2 milhões! Nada mal, hein?

A Pioneira da Sorte faz jus ao nome

A Pioneira da Sorte foi a a loteria pé quente que faturou uma fatia do prêmio da Lotofácil em Curitiba. Foto: Reprodução Google.

A aposta pé-quente foi realizada na lotérica A Pioneira da Sorte, no Centro de Curitiba. Trata-se de uma aposta simples, aquela que custa apenas R$ 3,50,.

Resultado da Lotofácil 3620: 01 – 02 – 04 – 07 – 09 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

Além do ganhador de Curitiba, outras duas apostas pelo Brasil também acertaram os 15 números e receberão o mesmo valor. Outras 7 apostas de Curitiba banharam prêmio por terem acertado 14 dos 15 números sorteados.

Quer ser o próximo? O sorteio é HOJE!

Se você não foi o sortudo da vez, não se desespere. O próximo sorteio da Lotofácil acontece logo mais, na noite desta quarta-feira (25/02), com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Como jogar: Para tentar a sorte, você deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Onde apostar: Em qualquer casa lotérica, pelo aplicativo “Loterias Caixa” ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

Em qualquer casa lotérica, pelo aplicativo “Loterias Caixa” ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. Horário: As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília).

