TRE-PR lança concurso para jovens no Paraná com prêmio de até R$ 8 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) lançou o “1° Concurso de Vídeos Curtos sobre o Voto Jovem“, uma iniciativa em parceria com a OAB-PR e a Universidade Federal do Paraná. A ação, formalizada pelo Termo de Cooperação Técnica n° 01/2026, busca fortalecer os valores democráticos e a cidadania através do engajamento social. O concurso de vídeos curtos do TRE tem premiação de até R$ 8 mil para o primeiro lugar.

As inscrições estarão abertas entre 1° e 9 de março, exclusivamente por formulário eletrônico. Os participantes deverão criar conteúdos audiovisuais para redes sociais que estimulem a participação da juventude no processo eleitoral. O concurso é direcionado a estudantes dos ensinos médio e superior do estado e distribuirá prêmios que somam R$ 16 mil entre os melhores colocados.

ACESSE MAIS INFORMAÇÕES E O LINK DE INSCRIÇÃO NO SITE DO CONCURSO

Pessoas filiadas a partidos políticos não poderão participar da competição. O edital completo será publicado até 28 de fevereiro, com divulgação prevista no site oficial do concurso e nas mídias sociais das instituições organizadoras.

Para serem avaliados, os vídeos precisam abordar o tema “Voto Jovem”, estar em formato MP4 com resolução mínima de 1080p, na vertical (proporção 9:16) e ter duração máxima de 1min30s. Além disso, devem ser originais, inéditos, de autoria do participante, conter legendas e manter identidade visual alinhada ao tema, com linguagem apropriada para redes sociais.

Serão desclassificados trabalhos que contenham ofensas, discriminação, desrespeito ou apologia a crimes, bem como conteúdos que incentivem preconceito ou críticas a plataformas ou figuras políticas do passado ou presente. Materiais com conteúdo político-partidário também serão eliminados.

Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho, sendo automaticamente desclassificadas inscrições adicionais do mesmo autor.

O concurso segue um cronograma estruturado que contempla desde a fase de inscrições até a divulgação dos resultados e premiação dos vencedores.

No Paraná, o eleitorado jovem soma 1,7 milhão de pessoas entre 15 e 29 anos, conforme dados de janeiro de 2026 do portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral. Desse total, mais de 51 mil têm entre 15 e 17 anos, faixa etária em que o voto é facultativo.

Adolescentes a partir dos 15 anos já podem solicitar o alistamento eleitoral, conforme estabelece a Resolução TSE n° 23.659/2021, com prazo até 6 de maio, data do fechamento do cadastro. Não é necessária a presença dos pais ou responsáveis durante o atendimento. Para votar nas eleições de outubro, no entanto, é preciso ter completado 16 anos até o dia do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

Para jovens com 18 anos ou mais, o Título de Eleitor torna-se documento obrigatório, sendo inclusive requisito para matrícula em universidades. Aqueles que já realizaram o alistamento devem verificar se sua inscrição está regular, consulta que pode ser feita online através do autoatendimento eleitoral.