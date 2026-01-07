Rua no Xaxim será totalmente bloqueada para obras de macrodrenagem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta-feira (8/1), às 9h, a Rua Tenente Antônio Pupo ficará totalmente bloqueada ao trânsito no cruzamento com a Vereador Aurelino Mader Gonçalves, no bairro Xaxim, em Curitiba. O bloqueio é necessário para uma nova etapa de serviços de prevenção de alagamentos e deve permanecer até 23 de janeiro, dependendo das condições climáticas.

A Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) orienta que os motoristas podem desviar do bloqueio pelas ruas Coronel Cypriano Gomes da Silveira, João Kasdorf, Arthur Müller e Pedro Wieler. O local estará devidamente sinalizado.

O bloqueio também afetará o transporte coletivo. A linha 512 – Itamarati terá seu itinerário desviado pelas ruas 11 de Agosto, Pedro Weler, João Kasdorf, David Tows e João Duck Filho. Duas paradas de ônibus na Rua Aurelino Mader Gonçalves serão temporariamente desativadas durante as obras.

Avanço das obras e benefícios esperados

Os serviços de macrodrenagem, que visam ampliar a vazão das águas da chuva, começaram na última semana de agosto do ano passado. Cerca de 90% dos trabalhos já foram executados, com expectativa de conclusão em aproximadamente 30 dias, sujeito às condições climáticas.

Segundo o engenheiro João Vidal Filho, do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), a nova tubulação resolverá problemas de alagamento que ocorriam em dias de chuva forte. A intervenção aumentará a capacidade de escoamento da água, reduzindo pontos de acúmulo e evitando transtornos para moradores e motoristas.

Após a conclusão da macrodrenagem, está prevista a obra de pavimentação na rua. Serão 905 metros de reciclagem do asfalto, desde a altura do Ribeirão dos Padilha até a Rua David Tows, sob coordenação da Unidade Técnica de Infraestrutura de Pavimento da Smop.