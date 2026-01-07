Recuperação de asfalto na Rua Mateus Leme em Curitiba começa em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou em janeiro de 2026 obras de recuperação do pavimento da Rua Mateus Leme, no bairro São Lourenço. O trecho em obras fica entre as ruas Coronel Brasiliano Moura e Dr. Nelson de Souza Pinto, com extensão de 500 metros.

As equipes da Superintendência de Manutenção Urbana realizam o trabalho utilizando o sistema de fresa e recape descontínuo, que repara apenas os trechos degradados do asfalto. A intervenção abrangerá uma área total de 1.500 metros quadrados.

Durante as obras, haverá bloqueios parciais no trânsito, que variarão conforme o andamento dos serviços. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até 16 de janeiro, se as condições climáticas permitirem.

A Rua Mateus Leme é uma importante via que conecta o Centro aos bairros da região Norte de Curitiba, como Centro Cívico, Bom Retiro e São Lourenço. Também dá acesso à PR-092, que liga Curitiba a Rio Branco do Sul.

Diversas linhas de ônibus circulam pela via, incluindo 176-Parque Tanguá, 181-Mateus Leme e 182-Abranches. A recuperação do asfalto visa melhorar a segurança e o conforto para motoristas e passageiros do transporte coletivo que utilizam diariamente este trecho.