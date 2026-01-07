Armazéns da Família de Curitiba atualizam limite de renda para compras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O limite de renda para comprar nos Armazéns da Família de Curitiba foi atualizado para R$ 8.105 mensais, acompanhando o reajuste do salário mínimo nacional para R$ 1.621 em 2026. A mudança amplia o acesso ao programa, que oferece alimentos e produtos de higiene e limpeza com preços até 30% mais baixos que o mercado tradicional.

Atualmente, o programa atende 353 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 1 milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas. Para participar, é necessário morar em Curitiba, ter 18 anos ou mais e possuir renda familiar de até cinco salários mínimos.

O cadastro e a renovação são feitos online, de forma gratuita. Após aprovação, o beneficiário já pode comprar nas unidades distribuídas pela cidade. Pessoas com mais de 60 anos podem fazer compras diretamente nas unidades, sem necessidade de cadastro prévio ou comprovação de renda, bastando apresentar um documento oficial com foto.

A iniciativa integra a política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, buscando garantir acesso regular a alimentos de qualidade com preços reduzidos, contribuindo para o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias de baixa renda.