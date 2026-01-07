Alcance maior

Armazéns da Família de Curitiba atualizam limite de renda para compras

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 07/01/26 18h01
Renda familiar de até R$ 8.105 passa a ser o limite para cadastro no Armazém da Família. Foto: Isabella Mayer/SECOM (arquivo)

O limite de renda para comprar nos Armazéns da Família de Curitiba foi atualizado para R$ 8.105 mensais, acompanhando o reajuste do salário mínimo nacional para R$ 1.621 em 2026. A mudança amplia o acesso ao programa, que oferece alimentos e produtos de higiene e limpeza com preços até 30% mais baixos que o mercado tradicional.

Atualmente, o programa atende 353 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 1 milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas. Para participar, é necessário morar em Curitiba, ter 18 anos ou mais e possuir renda familiar de até cinco salários mínimos.

O cadastro e a renovação são feitos online, de forma gratuita. Após aprovação, o beneficiário já pode comprar nas unidades distribuídas pela cidade. Pessoas com mais de 60 anos podem fazer compras diretamente nas unidades, sem necessidade de cadastro prévio ou comprovação de renda, bastando apresentar um documento oficial com foto.

A iniciativa integra a política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, buscando garantir acesso regular a alimentos de qualidade com preços reduzidos, contribuindo para o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias de baixa renda.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.