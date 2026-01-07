Casa Glaser completa 139 anos como comércio mais antigo de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Casa Glaser, estabelecimento comercial mais antigo em atividade em Curitiba e no Paraná, completou 139 anos de funcionamento ininterrupto no Centro da capital paranaense. Fundada em 4 de janeiro de 1887 pelo imigrante austríaco Wenceslau Glaser, a loja iniciou como um armazém de secos e molhados e hoje comercializa móveis, luminárias e objetos de decoração.

Localizada na esquina da Rua Comendador Araújo com a Visconde do Rio Branco, a Casa Glaser ocupa desde 1914 um edifício histórico em estilo neoclássico, considerado Unidade de Interesse de Preservação (UIP) da cidade. O estabelecimento é administrado atualmente pela quarta e quinta gerações da família Glaser.

Da entrega em domicílio ao e-commerce

Nos primeiros anos, a loja inovou ao oferecer um serviço de entrega em domicílio, com funcionários visitando as casas dos clientes para anotar pedidos. Ao longo das décadas, o negócio se adaptou às mudanças do mercado, ampliando seu mix de produtos para incluir ferragens, cristais e utilidades domésticas.

Hoje, além da loja física, a Casa Glaser opera um e-commerce que atende todo o Brasil. Segundo Bianca Glaser, bisneta do fundador e atual gestora do negócio, a empresa busca equilibrar a modernização com a tradição do atendimento personalizado que fidelizou gerações de clientes.

O prefeito Eduardo Pimentel destacou a trajetória da Casa Glaser como exemplo de inovação e fidelização de clientes, esperando que inspire outros comerciantes a investirem no potencial do Centro de Curitiba. A região central concentra atualmente 4,4 mil estabelecimentos comerciais, cerca de 10% do total da cidade.