Rua no Sítio Cercado terá alteração de sentido a partir desta quinta-feira

A partir das 11 horas desta quinta-feira (04), a Rua Aarão Lamenha de Siqueira, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, passa a ter sentido único de circulação. De acordo com a prefeitura, o sentido será para quem sai da rua Nova Aurora sentido Rua Ourizona.

A mudança, feita pela Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), tem como objetivo organizar a circulação de veículos no local e aumentar a segurança dos pedestres.

Agentes de trânsito estarão presentes no trecho para orientar os condutores. Em caso de chuva ou garoa forte, a mudança poderá ser adiada.