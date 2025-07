Rua no Campo Comprido tem redução parcial de faixas para obras de drenagem

Motoristas precisam ficar atentos a uma alteração no trânsito da Rua Eduardo Sprada, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. Para a execução de obras, a via está com redução parcial das faixas de circulação no trecho entre as ruas Maria Bizinelli e Luiz Tramontin. O fluxo dos veículos será mantido em mão dupla nos dois sentidos da via, no sistema pare e siga.

De acordo com a prefeitura, a alteração no trânsito é necessária para obras que vão alargar a Eduardo Sprada. A Superintendência de Trânsito (Setran) está no local para orientar os motoristas.

A intervenção está prevista para durar cerca de 15 dias, dependendo das condições climáticas e é uma etapa que precede outra importante intervenção: a substituição de uma travessia antiga, composta por tubos de menor capacidade, por uma galeria celular, formada por módulos de concreto retangulares que oferecem maior vazão para o escoamento das águas pluviais.

O prazo estimado para a implantação da nova galeria é de cerca de 120 dias e também deve promover alteração no fluxo de veículos na via. Como o trecho já estará com o alargamento da pista, cerca de 3 metros em cada lado, a via terá um novo traçado entre as ruas Maria Bizinelli e Luiz Tramontin.

Rua Eduardo Sprada é ligação importante entre Oeste e Centro

A Eduardo Sprada é um importante eixo de ligação entre a região Oeste e o Centro. As intervenções na via vão permitir o avanço das obras de macrodrenagem na Bacia do Rio Mossunguê, cujo objetivo é prevenir alagamentos e melhorar a drenagem urbana na região Oeste da cidade.

Entre as principais ações em andamento na Bacia do Mossunguê está a implantação de uma bacia de detenção com capacidade para armazenar até 21 mil m³ de água — o equivalente a 21 mil caixas d’água de mil litros cada. A estrutura contará com diques de contenção, muros de proteção, gabiões (estruturas de contenção feitas com pedras envoltas por telas metálicas) e áreas verdes com paisagismo e recuperação da mata ciliar.

Com uma área de intervenção superior a 20 mil m², a nova bacia de detenção atenderá uma região de quase 8 km², beneficiando aproximadamente 35 mil moradores dos bairros Campo Comprido, Mossunguê, Santo Inácio, Orleans e São Braz.