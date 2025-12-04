Rua México no Bacacheri recebe melhorias no pavimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua México, no bairro Bacacheri em Curitiba, está passando por obras de melhoria no pavimento. Os trabalhos de fresa e recape estão sendo realizados no trecho entre a Avenida Erasto Gaertner e a Rua Temístocles de Souza Brasil, numa extensão de 1.080 metros, cobrindo uma área total de 3.240 metros quadrados.

A intervenção, coordenada pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM), visa nivelar os trechos mais danificados e corrigir irregularidades, fissuras e ondulações no pavimento. O objetivo é melhorar o fluxo do trânsito e aumentar a segurança para motoristas e usuários do transporte coletivo.

A Rua México é parte do itinerário das linhas de ônibus 211-Colina Verde e 361-Augusto Stresser. Moradores da região, como Nadir Lima Silva e Omar Miranda, expressaram aprovação às melhorias, destacando a necessidade da manutenção devido às irregularidades anteriores na via.

As obras, que começaram em 2 de dezembro, têm previsão de conclusão para 6 de dezembro, dependendo das condições climáticas. Durante o período, a rua sofrerá bloqueios parciais e variáveis de trânsito. O processo inclui a retirada da camada danificada de asfalto e a aplicação de nova capa de pavimento, utilizando asfalto borracha.

Solicitações de serviços à Prefeitura podem ser feitas pelo telefone 156, pela Central de Atendimento 156 online, ou pelo aplicativo Curitiba 156, disponível para Android e iOS.