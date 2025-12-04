Vídeos! Confira abertura do Parque Mágico, parte do Natal da Disney em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A abertura do Parque Mágico, atração inédita que faz parte da programação do Natal da Disney em Curitiba, estreou na noite desta quinta-feira (04/12), no Parque Barigui. A capital paranaense é a primeira do Brasil a receber o ‘Disney Celebra: Um Natal Inesquecível’.

Até o dia 23 de dezembro, moradores e turistas podem conferir experiências imersivas e interativas que combinam luz, música e emoção em um espaço que ocupa mais de 78 mil m² do parque. A abertura aconteceu às 19h30 e atraiu um grande público.

Parque Mágico do Disney Celebra

Entre os destaques do Parque Mágico está o Túnel dos Desejos, um corredor de 120 metros iluminado por milhares de pontos de luz. A Árvore dos Desejos, com 35 metros de altura e mais de 100 mil pixels de LED, é a mais alta desta temporada e promete encantar com projeções de personagens queridos como Frozen e O Rei Leão.

O Ponto do Mickey, uma escultura de 6,3 metros do famoso personagem, recebe os visitantes como anfitrião oficial do evento, simbolizando a amizade e alegria que marcam o espírito natalino.

O percurso oferece momentos interativos e nostálgicos, como o Portal dos Desejos, entrada simbólica do circuito, e a animada Fanfarra Disney Celebra, que percorre o parque diariamente às 18 horas com músicas clássicas. Diversas ativações de marcas parceiras ampliam a diversão com dinâmicas, brindes e espaços instagramáveis.

Pensando na inclusão, o Parque Mágico foi planejado para acolher pessoas de todas as idades, com recursos de acessibilidade como scooters, cadeiras de rodas, rampas em todas as áreas, placas em braile e audiodescrição. A realização local do evento é da AirPromo, empresa curitibana experiente na criação de eventos por todo o Brasil.

Disney+ Open Air: cinema ao ar livre

A partir desta sexta-feira (5/12), às 9h, o Disney+ Open Air complementa a programação com cinema ao ar livre gratuito. Serão exibidos 56 filmes em um telão de 45m², em um espaço especialmente preparado no gramado em frente ao pavilhão. O acesso é por ordem de chegada.

As sessões de cinema contarão com legendas para surdos e ensurdecidos, áreas reservadas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, além de sessões selecionadas com audiodescrição e intérprete de Libras.

Para quem deseja levar um pedacinho da magia para casa, o evento conta com a Loja Disney Mega, um espaço de 200 m² dedicado aos produtos do universo Disney, além de uma loja pocket com itens exclusivos oficiais e licenciados.

Serviço

Disney Celebra: Um Natal Inesquecível

Parque Mágico Disney

Datas e horários: 4 a 23 de dezembro, com visitação livre

Local: Parque Barigui, Santo Inácio

Disney+ Open Air

Datas e horários: 5 a 23 de dezembro, das 9h às 22h

Local: Parque Barigui, Santo Inácio

Disney Celebra: Um Natal Inesquecível – Show ao Vivo

Datas: 16 a 23 de dezembro

Dias e horários: segunda a domingo, às 11h, 16h e 20h

Ingressos: pagos e esgotados

Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui), Santo Inácio