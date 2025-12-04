Assaltante e empresário morrem após tentativa de roubo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde desta quinta-feira (04/12), uma tentativa de assalto a uma loja de celulares em Curitiba resultou na morte de duas pessoas: o assaltante, de 28 anos, e o proprietário da galeria comercial, de 31 anos. A loja fica em uma galeria comercial, no bairro Alto Boqueirão.

A situação começou quando o assaltante entrou no estabelecimento portando uma arma falsa e anunciou o roubo. Naquele momento, além do proprietário da loja e a esposa dele, estavam presentes um entregador e o dono da galeria comercial.

O assaltante pediu que todos fossem para a parte de trás da loja. No entanto, o proprietário reagiu. Portador de licença para porte de arma, conforme confirmado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) em entrevista à RPC, ele sacou o revólver e efetuou disparos.

“O proprietário da loja, com medo de ser baleado, no ímpeto tentou reagir e acabou, ele tem arma registrada, acabou acertando o meliante. Só que na dinâmica dos fatos acabou acertando também o proprietário do centro comercial, ocasionando a morte tanto do meliante, quanto do proprietário do centro comercial”, relatou o Major Gonçalves, da PMPR, em entrevista para a RPC.

Devido aos ferimentos de arma de fogo, o assaltante e o empresário morreram no local. O proprietário da loja foi levado para a Central de Flagrantes para prestar depoimento.

O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).