Farofa de Natal: 3 receitas deliciosas e práticas para a ceia

A farofa é um daqueles acompanhamentos que não podem faltar na ceia de Natal. Versátil, saborosa e muito presente nas mesas brasileiras, ela combina com peru, pernil, chester, assados e saladas, trazendo textura e aconchego ao prato. Para deixar sua celebração ainda mais especial, selecionamos 3 receitas de farofa de Natal deliciosas e práticas, perfeitas para surpreender a família e complementar o menu. Confira!
Farofa com bacon com uva-passa
Ingredientes
- 200 g de bacon cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de uva-passa preta
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite o bacon até dourar. Adicione a manteiga, a cebola e o alho e refogue até murcharem. Acrescente a uva-passa e misture. Coloque a farinha de mandioca aos poucos, mexendo constantemente para incorporar toda a gordura do refogado e deixar a farofa soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 2 minutos, mexendo sempre, e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com salsinha e uma roseta de tomate.
Farofa de nozes e ervas
Ingredientes
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de nozes trituradas
- 1/2 xícara de chá de damasco seco picado
- 2 colheres de sopa de tomilho
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de dill picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 xícaras de chá de farinha de milho
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e derreta a manteiga. Adicione a cebola-roxa e frite até dourar. Acrescente a azeitona, as nozes, o damasco, o tomilho, a cebolinha e o dill e refogue por 5 minutos. Retire do fogo e junte aos poucos a farinha de milho. Mexa para incorporar e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Farofa dourada
Ingredientes
- 3 xícaras de farinha de mandioca
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada
- 4 ovos cozidos picados
- 1/2 xícara de bacon cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de amendoim torrado
- 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça a manteiga com o óleo em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar dourada e macia. Coloque o alho e mexa por alguns segundos. Adicione o bacon e deixe dourar bem. Em seguida, acrescente a cenoura e refogue até ela amolecer levemente. Adicione os ovos cozidos e misture delicadamente. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre para que fique bem distribuída. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o amendoim e desligue o fogo. Acrescente o cheiro-verde e mexa novamente. Transfira para uma travessa, solte a farofa com um garfo e sirva.