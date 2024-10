Rua de bairro de Curitiba tem bloqueio nesta quinta-feira para debate na TV

A Rua Mamoré, no bairro Mercês, em Curitiba, terá bloqueio total de trânsito, nesta quinta-feira (03), para a realização do debate eleitoral entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba nas eleições municipais de 2024, que acontecerá na RPC.

O bloqueio terá início às 17h, no trecho entre as ruas Tenente João Gomes da Silva e Júlio Perneta.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), o trânsito no local permanecerá interrompido até o fim do debate, com previsão de término à 1h de sexta (04). Agentes da Setran estarão na região para orientar os motoristas.

Debate na TV

Nesta quinta-feira, a partir das 22h, os curitibanos terão a última chance de verem frente a frente a maioria dos candidatos à Prefeitura de Curitiba, no tradicional debate da RPC.

O encontro, que será mediado pelo jornalista Wilson Soler, âncora do Boa Noite Paraná, vai colocar frente a frente os candidatos: Cristina Graeml (PMB), Eduardo Pimentel (PSD), Luciano Ducci (PSB), Luizão Goulart (Solidariedade), Maria Victória (PP), Ney Leprevost (União), Professora Andrea Caldas (PSOL), Roberto Requião (Mobiliza). Veja as regras do debate.

