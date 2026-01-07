Rua da Polícia Federal em Curitiba terá sentido único a partir desta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11 horas desta quinta-feira (08/01), a Rua Professora Sandália Monzon, onde fica a Superintendência da Polícia Federal (PF) no bairro Santa Cândida, em Curitiba, passará a ter sentido único de circulação. O fluxo será da Rua Guilherme Matter para a João Gbur, conforme informou a Superintendência de Trânsito da cidade.

A alteração visa organizar o trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres na região. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores sobre a mudança. Em caso de chuva forte ou garoa, a implementação poderá ser adiada.

A decisão foi tomada após estudos técnicos que analisaram o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego local. Esses estudos se baseiam no monitoramento contínuo realizado pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) e nas solicitações recebidas por meio dos canais de comunicação com a população, como a Central 156 e o Programa Fala Curitiba.

Motoristas que costumam utilizar a via devem ficar atentos à nova sinalização e planejar rotas alternativas, se necessário. A prefeitura recomenda que os cidadãos fiquem atentos às informações oficiais sobre possíveis adiamentos devido às condições climáticas.