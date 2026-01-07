Zoo de Curitiba oferece atividades gratuitas nas férias sobre macacos-prego

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Zoológico Municipal de Curitiba iniciou em 2 de janeiro as atividades gratuitas das férias de verão 2026, que seguem até 1º de fevereiro. Com o tema “Trilha dos desafios – participe e entenda por que macacos não são pets”, o programa visa conscientizar sobre os cuidados com primatas e animais silvestres.

As atividades acontecem no Centro de Educação Ambiental do Zoo, de terça a domingo. Pela manhã, ocorrem das 10h30 às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 15h. O teatro da Família Folhas é apresentado às terças, quintas e sábados, às 11h e às 14h.

A trilha inclui cinco desafios lúdicos, como encaçapar canetas em garrafas e montar quebra-cabeças, enquanto os participantes recebem informações sobre macacos-prego. Ao final, ganham uma Cartilha do Zoo de Curitiba.

O Zoo abriga mais de 1,8 mil animais em uma área de 589 mil metros quadrados, incluindo espécies nativas ameaçadas. Mais de 70% dos animais vieram de situações de intervenção humana, como apreensões e maus-tratos.

A entrada no Zoológico é gratuita, e a visitação ocorre de terça a domingo, das 10h às 16h. O local fica fechado às segundas-feiras para manutenção.