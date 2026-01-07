Strike

Caminhão derruba 11 postes e deixa moradores sem luz na CIC

Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 07/01/26 13h31
Imagem mostra um caminhão com fios de luz enroscados em uma estrada de chão em Curitiba.
Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC

Um caminhão derrubou onze postes na Rua Theodoro Locker, na Cidade Industrial de Curitiba, e deixou ao menos 1200 unidades consumidoras sem luz na região. O acidente aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (07/01) e o local foi isolado para que o reparo pudesse ser feito.

Não houve registro de vítimas e feridos por causa do acidente. Segundo a Copel, o custo médio de cada poste é de R$ 5.520. O valor normalmente é cobrado de quem provocou o acidente, mediante comprovação.

Equipes da Copel trabalham na região para reestabelecer a energia dos moradores que ainda estão sem luz.

