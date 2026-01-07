Cavado evolui para ciclone e amplia risco de temporais no Paraná nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir da tarde desta quarta-feira (7/1), um novo sistema de baixa pressão formado em países vizinhos começa a avançar sobre o Paraná. O fenômeno é caracterizado como um cavado meteorológico, uma área alongada de baixa pressão na atmosfera que favorece a formação de nuvens carregadas, pancadas de chuva e tempestades.

Com a atuação do sistema, a instabilidade aumenta de forma gradual em todo o estado ao longo da semana. Em Curitiba, a previsão do tempo indica o retorno da chuva já nesta quinta-feira (8/1).

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as precipitações devem ocorrer na forma de pancadas ao longo do dia. Em alguns momentos, há risco de chuva forte e pontual.

Entre sábado (10/1) e domingo (11/1), o cenário tende a se agravar. O sistema de baixa pressão se intensifica e se desloca em direção ao Rio Grande do Sul, dando origem a um ciclone extratropical. Esse tipo de sistema amplia a organização das áreas de instabilidade e aumenta o potencial para tempestades severas no Paraná.

Além do aumento no volume de chuva, o sistema pode provocar rajadas fortes de vento, especialmente nas áreas litorâneas, onde as condições para ventos mais intensos são maiores.

Mesmo com os acúmulos de precipitação, o calor persiste. Em Curitiba, as temperaturas máximas devem variar entre 27 °C e 29 °C até sábado (10/1). No Litoral, os termômetros podem chegar aos 31 °C nos próximos dias.

