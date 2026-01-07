Nota Paraná inicia sorteios de 2026 com R$ 5 milhões em prêmios nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O primeiro sorteio do Nota Paraná em 2026 acontece nesta quinta-feira (8) com uma distribuição robusta de R$ 5 milhões em prêmios. Serão contemplados tanto consumidores quanto entidades sociais que participam do programa vinculado à Secretaria da Fazenda.

Para os aproximadamente 3,28 milhões de consumidores que solicitaram CPF nas notas fiscais, estão reservados 43 mil prêmios individuais. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 100 mil, totalizando R$ 2,8 milhões destinados a este público.

Quem quiser acompanhar a definição dos ganhadores poderá assistir à transmissão ao vivo pelo canal da Sefa no YouTube, a partir das 9h30. A transmissão permite que os participantes vejam em tempo real todo o processo de apuração, garantindo transparência ao procedimento.

O sorteio utilizará mais de 30,9 milhões de bilhetes eletrônicos, gerados a partir das compras registradas com CPF em setembro de 2025.

As instituições sociais também têm participação expressiva nesta edição. Cerca de 1.558 entidades concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil e impressionantes 20 mil prêmios de R$ 100, somando R$ 2,2 milhões. Para este grupo, foram emitidos mais de 4 milhões de bilhetes, originados das notas fiscais doadas pelos consumidores durante o período.

Para participar do programa, o processo é simples: ao realizar compras em estabelecimentos comerciais paranaenses, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Esse hábito permite que o consumidor acumule créditos de ICMS, que posteriormente podem ser transferidos para sua conta bancária.

Os interessados devem acessar o site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS. Com um cadastro simples, é possível receber bilhetes e concorrer aos sorteios mensais. Além da chance de ganhar prêmios, o programa de consciência fiscal também proporciona a devolução de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que podem ser transferidos diretamente para a conta corrente do cidadão.

