Rua da Cidadania de Curitiba celebra aniversário com promoção de coxinha famosa

Nesta sexta-feira (28), dia em que comemora 30 anos, a Rua da Cidadania do Boqueirão, em Curitiba, terá promoções de frutas e verduras e também da coxinha do Carmo, que está entre as mais bem avaliadas da cidade.

Além das promoções, também haverá distribuição de mudas de árvores. A programação começa às 14h, com a presença do prefeito Eduardo Pimentel. A Rua da Cidadania do Boqueirão foi o primeiro polo descentralizado e coberto de serviços de Curitiba.

Coxinha do Carmo vai estar em promoção nesta sexta-feira

No Sacolão da Família, 25 tipos de frutas, legumes e verduras poderão ser comprados por R$ 2,99 por quilo, R$ 1 a menos que o preço nos outros dias (R$ 3,99).

Na loja da Coxinha do Carmo, que funciona no corredor da Rua da Cidadania desde a inauguração do local, o salgado estará custando R$ 7. Nos demais dias, custa R$ 8.

Entre as atrações também haverá aulão de ginástica, apresentações de dança, fanfarra, balé e capoeira, moda, feira de artesanato, teatro de fantoches da Guarda Municipal, grupos de canto e dança, além de mostra de trabalhos de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e por crianças e adolescentes atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Alto Boqueirão.

O público também poderá assistir a performances de palhaços e alunos das oficinas de Arte Circense da Fundação Cultural e ganhar poemas de autores curitibanos. Os textos foram selecionados pela equipe da Casa da Leitura Wilson Martins.

O que tem na Rua da Cidadania do Boqueirão

Sede da Administração Regional, que é o braço da prefeitura no território, a Rua da Cidadania do Boqueirão conta com escritórios de 25 órgãos públicos municipais e estaduais, além da Junta do Serviço Militar. Em 2024, foram feitos no local mais de 320 mil atendimentos.

Com características diferentes das demais, a Rua da Cidadania do Boqueirão está nos dois lados da Avenida Marechal Floriano. Os dois setores são unidos pela passarela que, além de circulação de um ponto a outro, na metade do ano é cat walk dos modelos do evento de moda Boqueirão Fashion Week.

Também tornam o espaço referência para o público a presença de salão de beleza, papelaria e bicicletário. A Rua da Cidadania é vizinha do Santuário e do terminal de ônibus do Carmo, onde funciona o ponto de venda pioneiro do salgado mais famoso da cidade.