Rodovias que cortam Curitiba têm aumento de 40% no movimento por causa do feriadão

O movimento nas rodovias do Paraná começou a ganhar intensidade nesta quarta-feira (03/06/2026) por conta da proximidade do feriado prolongado de Corpus Christi. A expectativa é de aumento de até 40% no fluxo de veículos ao longo do dia, especialmente nas rotas que ligam Curitiba ao litoral, aos Campos Gerais e ao interior do estado.

A Polícia Rodoviária Federal inicia à meia-noite a Operação Corpus Christi 2026, reforçando a fiscalização em rodovias federais e monitorando os principais pontos de congestionamento e risco de acidentes.

Tempo firme e fluxo tranquilo na maior parte das rodovias

As rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro registram tempo bom na manhã desta quarta-feira. Na maior parte dos trechos sob concessão, o fluxo segue dentro da normalidade.

O principal ponto de atenção está na BR-277, entre Curitiba e São José dos Pinhais, onde há alto volume de veículos. No sentido capital, motoristas enfrentam cerca de dois quilômetros de lentidão na chegada à região do Jardim Botânico.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277

A BR-277 registra fluxo elevado nos acessos e saídas de Curitiba, principalmente no sentido litoral e também em direção a Campo Largo.

Além do aumento natural do movimento de feriado, seguem em andamento obras de ampliação entre os kms 68 e 83, em ambos os sentidos da rodovia, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Os trabalhos incluem ampliação de pistas, viadutos, pontes e melhorias na infraestrutura viária. Há ainda serviços de manutenção no km 45, sentido Curitiba, que podem provocar interdições pontuais de faixa ao longo do dia.

BR-376

Na BR-376, o movimento já é considerado intenso na ligação entre Curitiba e o litoral norte catarinense.

O trecho entre Tijucas do Sul e Guaratuba, entre os kms 663,5 e 672, concentra atenção especial devido ao aumento do fluxo provocado pelo feriado.

BR-116

Um acidente foi registrado por volta das 6h40 na BR-116, no km 152, no trevo de acesso à PR-419.

Segundo as informações iniciais, a ocorrência foi uma colisão transversal envolvendo um caminhão e um automóvel. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Já os dois ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados em estado estável para uma unidade hospitalar.

Apesar da interdição total da pista principal logo após o acidente, o trânsito segue fluindo normalmente graças aos desvios implantados no local. No momento da colisão havia registro de neblina na região, fator que pode ter contribuído para a ocorrência.

Restrição para veículos de carga

Veículos de carga com dimensões excedentes terão circulação restrita nas rodovias federais de pista simples entre 16h e 22h desta quarta-feira. A medida busca melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança dos usuários durante o período de maior movimento.

BR-153

Na BR-153, seguem as obras de ampliação entre os kms 15 e 21, em ambos os sentidos. Os serviços podem causar redução de velocidade e alterações temporárias no tráfego.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-092

Na PR-092, na região de Jaguariaíva, motoristas devem redobrar a atenção. O trecho registra reflexos de ocorrências recentes que provocaram lentidão em ambos os sentidos.

PR-407 e PR-508

As rodovias PR-407 e PR-508, que fazem a ligação da BR-277 com o litoral paranaense, já apresentam aumento gradual do fluxo de veículos.

Nos acessos urbanos e entroncamentos próximos às praias, pequenas retenções começam a ser registradas durante a manhã.

Na PR-508, equipes também realizam serviços de fresagem no km 2, em ambos os sentidos, o que pode ocasionar interdições temporárias de faixa.

Obras e serviços de conservação

A EPR Litoral Pioneiro mantém nesta quarta-feira serviços de pavimentação, ampliação e conservação em diferentes trechos sob concessão.

Além das obras principais, equipes realizam limpeza de sistemas de drenagem, manutenção de dispositivos de segurança, roçada e inspeções operacionais, atividades que podem gerar bloqueios temporários e estreitamento de faixas.

Trechos com obras programadas

BR-277

Km 45: manutenção no sentido Curitiba;

Km 68 ao km 83: ampliação da rodovia em ambos os sentidos.

BR-153

Km 15 ao km 21: ampliação da rodovia nos dois sentidos.

PR-508

Km 2: serviços de fresagem em ambos os sentidos.

Resumo das condições de tráfego

Rodovia Trecho Situação BR-277 Curitiba – São José dos Pinhais Lentidão de 2 km no sentido capital BR-277 Curitiba – Litoral / Campo Largo Fluxo alto e pontos de lentidão BR-277 Km 68 ao 83 Obras de ampliação BR-376 Tijucas do Sul – Guaratuba Movimento intenso de feriado BR-116 Km 152 Acidente com desvios operando normalmente BR-153 Km 15 ao 21 Obras em andamento PR-092 Jaguariaíva Lentidão e atenção redobrada PR-407 Acesso ao litoral Fluxo crescente PR-508 Km 2 Fresagem e possíveis interdições

Para informações atualizadas sobre as condições das rodovias administradas pela EPR, os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 277 0153, que também atende via WhatsApp.