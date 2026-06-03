Rodovias que cortam Curitiba têm aumento de 40% no movimento por causa do feriadão

O movimento nas rodovias do Paraná começou a ganhar intensidade nesta quarta-feira (03/06/2026) por conta da proximidade do feriado prolongado de Corpus Christi. A expectativa é de aumento de até 40% no fluxo de veículos ao longo do dia, especialmente nas rotas que ligam Curitiba ao litoral, aos Campos Gerais e ao interior do estado.
A Polícia Rodoviária Federal inicia à meia-noite a Operação Corpus Christi 2026, reforçando a fiscalização em rodovias federais e monitorando os principais pontos de congestionamento e risco de acidentes.
Tempo firme e fluxo tranquilo na maior parte das rodovias
As rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro registram tempo bom na manhã desta quarta-feira. Na maior parte dos trechos sob concessão, o fluxo segue dentro da normalidade.
O principal ponto de atenção está na BR-277, entre Curitiba e São José dos Pinhais, onde há alto volume de veículos. No sentido capital, motoristas enfrentam cerca de dois quilômetros de lentidão na chegada à região do Jardim Botânico.
Rodovias Federais (BRs)
BR-277
A BR-277 registra fluxo elevado nos acessos e saídas de Curitiba, principalmente no sentido litoral e também em direção a Campo Largo.
Além do aumento natural do movimento de feriado, seguem em andamento obras de ampliação entre os kms 68 e 83, em ambos os sentidos da rodovia, exigindo atenção redobrada dos motoristas.
Os trabalhos incluem ampliação de pistas, viadutos, pontes e melhorias na infraestrutura viária. Há ainda serviços de manutenção no km 45, sentido Curitiba, que podem provocar interdições pontuais de faixa ao longo do dia.
BR-376
Na BR-376, o movimento já é considerado intenso na ligação entre Curitiba e o litoral norte catarinense.
O trecho entre Tijucas do Sul e Guaratuba, entre os kms 663,5 e 672, concentra atenção especial devido ao aumento do fluxo provocado pelo feriado.
BR-116
Um acidente foi registrado por volta das 6h40 na BR-116, no km 152, no trevo de acesso à PR-419.
Segundo as informações iniciais, a ocorrência foi uma colisão transversal envolvendo um caminhão e um automóvel. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Já os dois ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados em estado estável para uma unidade hospitalar.
Apesar da interdição total da pista principal logo após o acidente, o trânsito segue fluindo normalmente graças aos desvios implantados no local. No momento da colisão havia registro de neblina na região, fator que pode ter contribuído para a ocorrência.
Restrição para veículos de carga
Veículos de carga com dimensões excedentes terão circulação restrita nas rodovias federais de pista simples entre 16h e 22h desta quarta-feira. A medida busca melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança dos usuários durante o período de maior movimento.
BR-153
Na BR-153, seguem as obras de ampliação entre os kms 15 e 21, em ambos os sentidos. Os serviços podem causar redução de velocidade e alterações temporárias no tráfego.
Rodovias Estaduais (PRs)
PR-092
Na PR-092, na região de Jaguariaíva, motoristas devem redobrar a atenção. O trecho registra reflexos de ocorrências recentes que provocaram lentidão em ambos os sentidos.
PR-407 e PR-508
As rodovias PR-407 e PR-508, que fazem a ligação da BR-277 com o litoral paranaense, já apresentam aumento gradual do fluxo de veículos.
Nos acessos urbanos e entroncamentos próximos às praias, pequenas retenções começam a ser registradas durante a manhã.
Na PR-508, equipes também realizam serviços de fresagem no km 2, em ambos os sentidos, o que pode ocasionar interdições temporárias de faixa.
Obras e serviços de conservação
A EPR Litoral Pioneiro mantém nesta quarta-feira serviços de pavimentação, ampliação e conservação em diferentes trechos sob concessão.
Além das obras principais, equipes realizam limpeza de sistemas de drenagem, manutenção de dispositivos de segurança, roçada e inspeções operacionais, atividades que podem gerar bloqueios temporários e estreitamento de faixas.
Trechos com obras programadas
BR-277
- Km 45: manutenção no sentido Curitiba;
- Km 68 ao km 83: ampliação da rodovia em ambos os sentidos.
BR-153
- Km 15 ao km 21: ampliação da rodovia nos dois sentidos.
PR-508
- Km 2: serviços de fresagem em ambos os sentidos.
Resumo das condições de tráfego
|Rodovia
|Trecho
|Situação
|BR-277
|Curitiba – São José dos Pinhais
|Lentidão de 2 km no sentido capital
|BR-277
|Curitiba – Litoral / Campo Largo
|Fluxo alto e pontos de lentidão
|BR-277
|Km 68 ao 83
|Obras de ampliação
|BR-376
|Tijucas do Sul – Guaratuba
|Movimento intenso de feriado
|BR-116
|Km 152
|Acidente com desvios operando normalmente
|BR-153
|Km 15 ao 21
|Obras em andamento
|PR-092
|Jaguariaíva
|Lentidão e atenção redobrada
|PR-407
|Acesso ao litoral
|Fluxo crescente
|PR-508
|Km 2
|Fresagem e possíveis interdições
Para informações atualizadas sobre as condições das rodovias administradas pela EPR, os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 277 0153, que também atende via WhatsApp.