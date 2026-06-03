Trânsito em Curitiba: Gargalo no Tarumã exige (muita) paciência do curitibano hoje

Linha Verde (Complexo Tarumã): Seguem os bloqueios nos dois sentidos da via. Quem trafega em direção ao Atuba encontra grande congestionamento entre o Bairro Alto e o Bacacheri por causa de um estreitamento de faixa no viaduto. No sentido oposto, a situação também é complicada pelo mesmo motivo. A intervenção deve durar cerca de 60 dias.

Capão Raso: O cruzamento das ruas José Pereira de Araújo e Alberto Kramer está totalmente bloqueado para a execução de obras de drenagem. O serviço tem previsão de conclusão ainda nesta quarta-feira. Como se trata de uma via secundária, o impacto é local e existem rotas alternativas na região.

Bloqueios de longa duração no Inter 2 alteram trânsito em bairros de Curitiba

A semana segue com mudanças importantes e frentes de trabalho que vão exigir atenção redobrada e planejamento dos moradores de Curitiba. Grandes obras de infraestrutura urbana provocam interdições totais que passam de 11 dias em vias dos bairros Campina do Siqueira e Mercês. Os bloqueios fazem parte das alterações estruturais para o transporte coletivo.

Obras e Bloqueios

Mercês: A Rua Professora Rosa Saporski está com bloqueio total de trânsito no trecho entre as ruas Solimões e Roberto Barrozo. A interdição é necessária para os serviços de escavação e terraplenagem. A previsão de término dos trabalhos é de 180 dias. Os desvios podem ser feitos pelas ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva. A empresa responsável garante o acesso para moradores, comerciantes, veículos de coleta de lixo e de emergência.

Campina do Siqueira: A Rua Major Heitor Guimarães está totalmente bloqueada entre as ruas Angela Ganz e Álvaro Alvim. O bloqueio tem duração estimada de 60 dias para dar continuidade à requalificação da via. O local está sinalizado e os motoristas têm como opção de rota alternativa as ruas Angela Ganz, José Scuissiato e Álvaro Alvim.

Linha Verde (Complexo Tarumã): Os estreitamentos de faixa no viaduto continuam provocando retenções severas nos dois sentidos da rodovia ao longo da semana, entre o Bairro Alto e o Bacacheri. O prazo total para a liberação destas faixas é de 60 dias.

Capão Raso: As obras de drenagem no cruzamento das ruas José Pereira de Araújo e Alberto Kramer restringem o fluxo local, com liberação prevista para esta quarta-feira.