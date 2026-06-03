Seis bairros de cidade na RMC ficam sem água nesta véspera de Corpus Christi

O fornecimento de água tratada enfrenta interrupções programadas e emergenciais em diferentes regiões do Paraná nesta quarta-feira (03/06). De acordo com as informações oficiais da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a capital paranaense, Curitiba, não registra avisos ativos de falta de água para o dia corrente. Contudo, moradores da Região Metropolitana e de municípios do interior devem ficar atentos aos cronogramas de manutenção e normalização do sistema.

Região Metropolitana de Curitiba

Itaperuçu O abastecimento na cidade da Região Metropolitana foi afetado devido a um impedimento operacional constatado no sistema na tarde de terça-feira (02). O problema técnico demandou intervenção técnica e suspensão temporária do fluxo de água. A previsão oficial de normalização total do sistema está programada para a manhã desta quarta-feira (03/06).

Bairros afetados: Butieirinho, São Domingos, Vila Residencial, Jardim São Pedro, C. Cabral (Conjunto Cabral) e Vila Tomé.

Interior do Paraná

Ivaté No Noroeste do estado, a Sanepar executa uma obra de grande porte para a interligação de rede a um novo reservatório, o que promete expandir a capacidade de armazenamento local em quatro vezes (saltando de 25 mil para 100 mil litros). O serviço teve início programado para as 7h desta quarta-feira (03/06). Devido ao escoamento necessário para a execução do trabalho, a previsão de normalização gradativa ocorre na madrugada de quinta-feira (04/06).

Localidade afetada: Todo o distrito de Herculândia.

Assis Chateaubriand O município passa por trabalhos periódicos de lavagem e escoamento preventivo para assegurar a qualidade e a potabilidade da água distribuída. A higienização teve início às 9h30 desta quarta-feira (03/06). A estimativa da companhia é de regularização total na noite desta quarta-feira (03/06).

Localidades afetadas: Comunidades rurais e urbanas dos distritos de Bragantina e Terra Nova do Piquiri.

Toledo A manutenção preventiva e a higienização periódica de reservatórios também alteram o fluxo no sistema de abastecimento de Toledo nesta quarta-feira (03/06). As intervenções começaram a partir das 10h, com a previsão de que o fornecimento retorne aos padrões normais ao longo da noite desta quarta-feira (03/06).

Localidade afetada: Distrito de Ouro Preto.

Sem água em sua casa? RECLAME!

A Sanepar reforça que o uso econômico da água tratada deve ser priorizado nessas localidades, restringindo o consumo para atividades essenciais de higiene pessoal e alimentação. Lembre-se de que imóveis equipados com caixas-d’água dimensionadas conforme as normas técnicas e resoluções da Agência Reguladora do Paraná (Agepar) tendem a não sentir os impactos de paradas temporárias de abastecimento.

Para checar a situação em tempo real do seu endereço, o usuário pode acessar a plataforma digital oficial no portal da companhia.