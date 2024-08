Rodovia no Litoral terá bloqueio intercalado neste fim de semana

A Arteris Litoral Sul irá realizar, na noite deste sábado (31), obras de manutenção de pavimento na rodovia BR-376, em Guaratuba.

Para a realização dos serviços, a rodovia sofrerá bloqueio intercalado das faixas de rodagem, entre os Kms 667 e 670, a partir das 20 horas de sábado (31). A rodovia estará totalmente liberada as 7 horas de domingo (1º).

A concessionária pede atenção aos usuários para trafegar no trecho em obras e o respeito à velocidade da via. Em caso de condições adversas, os trabalhos poderão ser reagendados.

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Litoral Sul podem ser acompanhadas em tempo real pelo X (antigo Twitter) no @Arteris_ALS. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para 0800 725 1771, que funciona 24 horas por dia.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!