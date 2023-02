O posicionamento da uma frente fria sobre o oceano continua influenciando as condições do tempo sobre o Paraná nesta segunda-feira (27). Curitiba vai ter um tempo com momentos chuvosos durante todo o dia.

Segundo o Simepar, a instabilidade aumenta de forma mais significativa a partir do período da tarde, com pancadas de chuva e raios associados. O risco para ocorrência de tempestades ainda se mantém elevado, mesmo que de forma mais localizada.

A máxima para a capital paranaense não deve passar dos 23°C. Aliás, fique atento quanto a possibilidade de uma chuva mais intensa. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta no domingo (26), que segue ativo nesta segunda. Em caso de emergência, ligue 199,156 ou 193.

E a semana?

A semana vai ser chuvosa e o guarda-chuva vai ser companhia durante os próximos dias. A terça-feira (28) tende a ser o dia com mais chuva de acordo com o Simepar. No restante, basicamente vai ser sol entre nuvens com chuva no transcurso das horas.

