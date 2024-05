Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (28)

ADEMAR FELISBINO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE FELISBINO DOS SANTOS e NATALICIA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:30h.

ALBERTO LUCAS COTRIM, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: ELISABETE GONCALVES COTRIM. Filiação: FRANCISCO LUCAS COTRIM e BENEDITA LOPES COTRIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 18:00h.

AMELIA BARBOZA DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM AGENOR BARBOZA e EMILIA DOS SANTOS BARBOZA. Sepultamento: CEMITÉRIO RODEIO DE SANTA CRUZ (CAMPO ALEGRE/SC), terça-feira, 28 de maio de 2024.

ANA APARECIDA SIKORA, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO SIKORA e PELAGIA SIKORA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:00h.

ANNA ANTUNES DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: LORDIVAL DOS SANTOS. Filiação: MARINHO ANTUNES DE LIMA e CICILIA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 17:00h.

ARLETTE LEA GONCALVES VENTURI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RLISEU VENTURI. Filiação: JOAO ROSA GONCALVES FILHO e NEREA ROSETTO GONCALVES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

CECILIA ALESSI ANDRADE BERGAMINI, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AIRTON LUIZ BERGAMINI. Filiação: JOSE SANTOS ANDRADE e ELVIRA LESSI ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 20:00h.

CELSO LUIZ CARVALHO, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO DE LIMA CARVALHO e LURDES DA LUZ CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

COSME ALMEIDA FERREIRA DA SILVA, 72 ano(s). Filiação: COSME TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA e YOLANDA ALMEIDA FERREIRA DA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 12:00h.

DIRCE AVANY LEMOS, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: OSCAR LEMOS. Filiação: JOAO DEPPA e ELVIRA SCHMIDT DEPPA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 15:00h.

DOMINGOS BARDINI, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSA CECHINEL BARDINI. Filiação: JISE BARDINI e SANRTA CASTEROLI. Sepultamento: CREMATORIO CATICANO, terça-feira, 28 de maio de 2024.

DORACI TOMAZ DE PAULA TEIXEIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALOISIO ANTONIO DE PAULA TEIXEIRA. Filiação: PEDRO TOMAZ e MARIA DE LIMA FREITAS TOMAZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 14:00h.

ELIZABETH FIDELIS COELHO MARTINS, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ELOIR COLHO MARTINS. Filiação: JOAO FIDELIS DA SILVA e MARIA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 13:30h.

EMERSON GONCALVES DE SIQUEIRA, 44 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: GABRIELA ZAGO ALVES. Filiação: FRANCISCO GONCALVES DE SIQUEIRA e MARIA DA CONCEICAO SILVA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:00h.

ENI ALVES DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ALCIDES ALVES DOS SANTOS e ORTENCIA CARDOSO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 28 de maio de 2024.

HELENA CUBAS DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO CUBAS DOS SANTOS e MARIA GARCIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 28 de maio de 2024 às 15:30h.

HELENA MARIA ROCHA, 52 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: DARIO ROCHA e LEONY MARIA ROCHA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 17:00h.

HELENA ROSA DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS e ROSA LINA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 14:00h.

JOAO MARIA SOUZA STEFANES, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ERMELINO ANTUNES STEFANES e MARIA DAUTINA STEFANES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 28 de maio de 2024 às 10:00h.

JOSEPHINA VIEIRA DA FONSECA, 83 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: JOSE OLIMPIO APARECIDO e DELPHINA AMBROSINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:30h.

KATSUKO HAYASHI, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JAIRO HAYSSHI. Filiação: DSIJI ICHIKAWA e KIMI ICHIKAWA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 17:00h.

LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VALDECI RAMOS DE ALMEIDA e VANUSA PEREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA CLARA BARROZO PITLAK, 4 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: FERNANDA BARROZO PITALAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de maio de 2024.

MARIA CRIMENE CORSI ALBUQUERQUE, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELVO JOSE ALBUQUERQUE. Filiação: ATEO CORSI e MARIA RUFIINA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA DE LOURDES MOREIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DANTE MOREIRA e JOSEFA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 28 de maio de 2024.

MARIA HELENA MACENO, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIA NEVES MACENO e MARIA NEVES MACENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 28 de maio de 2024.

MARIA JOSE SOARES TEIXEIRA, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARCOS MELO SOUZA. Filiação: EDMILSON TEIXEIRA e MARINA SOARES TEIXEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:30h.

MARIA LEODETE DE CARVALHO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO INACIO DE CARVALHO e ELEONORA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 17:00h.

NEUSA SANTOS CURTISS, 81 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: JOSE ANTONIO CURTISS. Filiação: SEBASTIAO DE SOUZA SANTOS e MARIA MELO DOS SANTOS. Sepultamento: VATICANO ALMIRANTE TAMANDARE, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 14:00h.

NEUSA TOMOKO KONDO YAGUCHI, 70 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: KIYOKAZU YAGUCHI. Filiação: MINEO KONDO e TERUKO KONDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de maio de 2024 às 20:00h.

NOEMY CARDINAL KUMMER, 87 ano(s). Cônjuge: JULIO BERNARDO SCHMITZ KUMMER. Filiação: BRUNO CARDINAL e HILDIGARD WEILER CARDINAL. Sepultamento: MUNICIPAL DE TURVO, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:30h.

OLAVO BARBOSA, 73 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARINALVA MACEDO BARBOSA. Filiação: ARLINDO DANTES BARBOSA e CONCHETA VIOL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de maio de 2024 às 16:00h.

OLINDA RAMOS RIBEIRO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO ROCHA RIBEIRO. Filiação: JORGE RAMOS e BRASILINA FAUSTINA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 14:00h.

PAULO CEZAR DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTENOR DOS SANTOS e VICTALINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 28 de maio de 2024.

PEDRO DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CELCINA ROSA TRINDADE DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL DE OLIVEIRA e EURIDECE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:30h.

ROBERTO CABRAL FIUZA, 68 ano(s). Filiação: ANTONIO BENEVIDES FIUZA e RUBIA CABRAL FIUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 28 de maio de 2024.

ROSA VICENTE, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VALENTIM VICENTE NETO. Filiação: JOAO MARLOK e BEATRIZ VARGAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 11:00h.

RUTHE DE OLIVEIRA HINTZ, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA e AVANIR ALVES ZELLA. Sepultamento: CEMITERIO SANTA ESPERANÇA, terça-feira, 28 de maio de 2024.

SILVIO ANTUNES DA ROSA, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ROSALINA DE JESUS DA ROSA. Filiação: JOSE ANTUNES DA ROSA e CALITA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 17:00h.

TORO TAKAHAGUI, 90 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: ZORAIDE DO CARMO TAKAHAGUI. Filiação: SIGUETOSHI TAKAHAGUI e KIO TAKAHAGUI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de maio de 2024 às 19:00h.

VITORIO BONTORIN, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROZA SABADIN BONTORIN. Filiação: CANDIDO BONTORIN e CATARINA SABADIN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:00h.

WANDERLEI RAIMUNDO, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOSE FRANCISCO RAIMUNDO e AMELIA LUIZA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:30h.

ZILEI PEREIRA DOS SANTOS MACIEL, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO VIEIRA MACIEL. Filiação: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e NAIR ALVES PINTO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 13:00h.

