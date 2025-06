Rio que corta importante bairro de Curitiba terá megaobra milionária

Projeto aproxima os parlamentares da comunidade

Para o presidente da Alep, o evento é a oportunidade da população conversar com seus representantes políticos. “Estamos nos aproximando dos paranaenses com as 23 edições da Assembleia Itinerante, e agora também da população dos bairros da capital”, afirmou Curi.

Parlamentares

A segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), ressaltou a importância do projeto Assembleia nos Bairros. “Esse evento nos aproxima da população e nos dá oportunidade de encaminhar demandas”, disse. Para a deputada Marcia Huçulak (PSD), a política se constrói com escuta. “Estou muito feliz por estar aqui, ouvindo junto com meus colegas”, afirmou.

O deputado Tito Barichello (União) também reforçou o compromisso com o diálogo. “Estamos saindo do Centro Cívico para encontrar a população, mostrar nosso trabalho e ouvir suas necessidades”, destacou. Já Denian Couto (Podemos) lembrou que muitos bairros da capital têm população maior do que diversos municípios do interior. “O deputado precisa estar presente e atento. Vamos visitar todas as regionais”, afirmou.

O deputado Renato Freitas (PT) ressaltou a importância da proximidade com a população. “Mostra que somos pessoas comuns, acessíveis, e queremos ouvir reivindicações por melhorias nas escolas, postos de saúde e outros serviços”, disse. Alexandre Amaro (Republicanos) completou: “Íamos muito longe e deixávamos quem estava perto de lado. Essa é uma iniciativa essencial”.

Ney Leprevost (União) destacou o aspecto humano da política. “Homens e mulheres não são ilhas. Precisamos conviver para crescer e ajudar uns aos outros. É gente cuidando de gente”, afirmou.

