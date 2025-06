Imóveis gigantes em Curitiba: Top bairros com residências mais espaçosas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um levantamento realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostra que os maiores imóveis à venda na cidade de Curitiba estão concentrados principalmente em bairros com perfil residencial e maior presença de casas e terrenos amplos.

Jardim Social, Botiatuvinha e Cascatinha lideram o ranking de tamanho médio, com imóveis acima de 270 metro quadrados. O levantamento analisou 46 mil anúncios de imóveis residenciais ativos nas principais plataformas digitais, com base nos dados de janeiro a maio deste ano.

“Bairros como Jardim Social e Botiatuvinha se destacam por concentrarem casas de alto padrão e condomínios horizontais, voltados para famílias que buscam imóveis com metragens amplas e localização tranquila”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, “Já o Cascatinha combina esse perfil com a proximidade de áreas verdes, como o Parque Barigui”, completa.

Outros bairros de destaque no ranking de maiores metragens incluem Vista Alegre (235 metros quadrados), São Lourenço (230 metros quadrados) e Santo Inácio (227 metros quadrados).

Na outra ponta, os menores tamanhos médios de imóveis em Curitiba estão em bairros mais centrais ou com vocação para unidades compactas. O Prado Velho lidera com média de 58 metros quadrados, seguido por Centro (67 metros quadrados) e Campo de Santana (70 metros quadrados).

“Essas regiões têm alta concentração de prédios voltados ao público universitário, no caso do Prado Velho, ou são bairros com forte presença de imóveis econômicos, como Campo de Santana e Tatuquara”, explica Takahashi.

Outros bairros com tamanhos médios reduzidos incluem Tatuquara, Rebouças e Novo Mundo, todos com médias abaixo de 85 metros quadrados.

Os bairros de Curitiba com imóveis maiores à venda na plataforma Loft:

Jardim Social – 396 m²- R$ 2.606.982,00

Botiatuvinha – 315 m² – R$ 2.645.328,00

Cascatinha – 273 m²- R$ 2.041.044,00

Vista Alegre – 235 m²- R$ 1.669.619,00

São Lourenço – 230 m²- R$ 1.307.638,00

Santo Inácio – 227 m²- R$ 1.980.388,00

Abranches – 218 m²- R$ 991.277,00

São Braz – 195 m²- R$ 1.172.979,00

Guabirotuba – 190 m²- R$ 943.350,00

Santa Quitéria – 187 m² – R$ 959.087,00

Pilarzinho – 186 m²- R$ 1.001.022,00

Santa Felicidade – 184 m²- R$ 1.292.506,00

Jardim das Américas – 184 m²- R$ 1.057.531,00

Bom Retiro – 182 m²- R$ 1.350.806,00

Parolin – 179 m² – R$ 813.455,00

Continue lendo na Gazeta do Povo

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉