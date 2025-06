“Fantasma” no Centro de Curitiba, prédio abandonado há 26 anos está em obras

Abandonado há cerca de 26 anos no coração de Curitiba, um verdadeiro esqueleto urbano de concreto finalmente começou a sua saída das catacumbas arquitetônicas. Localizado na esquina da Rua Presidente Faria com a Alfredo Bufren, logo atrás do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, o edifício que foi de obra promissora a mocó de desocupados, passando a estacionamento “improvisado”, finalmente começou a ser reformado.

Batizado anteriormente de Centro Empresarial Roberto Schiebler, o prédio assinado pelo arquiteto Cláudio Antônio Castro De Orte começou a ser construído em 1996 pela Weber Construções. Teria 22 pavimentos, todos coms alas comerciais, além de uma galeria no térreo. A previsão de entrega era para o ano 2000, mas parou em 1998 por questões de financiamento da obra, segundo o site Prédios de Curitiba.

Agora o prédio foi rebatizado como Noov CWB e está sendo totalmente reformado, recebendo o acabamento que lhe faltou há quase três décadas. Segundo a nova proprietária do prédio, as obras estão 40% concluídas.

Ao invés de escritórios, o prédio agora terá studios (de 21m² a 59m²) e apartamentos de 2 dormitórios (59,92m²). O prédio vai oferecer ainda academia, coworking, beach volley, espaço kids, espaço gourmet, lavanderia, pet place, playgraound, horta coletiva, churrasqueiras, praça do pergolado e marketplace.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

O prédio também terá uma integração com a Praça do Ciclista, que fica na esquina da Presidente Faria com a Rua São Francisco.