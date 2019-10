O radialista, apresentador de televisão e ex-deputado Ricardo Chab sofreu um infarto nesta semana. Chab está internado no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, e segundo a reportagem da Tribuna do Paraná apurou seu quadro é considerado grave. À reportagem, a família do radialista disse que ele deve continuar na UTI e pediu orações.

Conforme familiares, Ricardo Chab foi ao hospital assim que sofreu o infarto, mas sem saber o que tinha acontecido. Ele estava se incomodando por uma tosse e os médicos descobriram que, na verdade, tinha infartado. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e já teve uma melhora nas últimas 24 horas, mas ainda corre risco.

Ricardo Jota Chab tem 56 anos e é de Santa Izabel do Ivaí, Noroeste do Paraná. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), atuou em diversos programas de rádio e televisão. Atualmente, tem um programa na Rádio Mais (antiga Eldorado).

Além da comunicação, decidiu seguir carreira política e foi eleito deputado estadual, pelo PMDB, em 1995, com quase 33 mil votos. Em 1998, foi reeleito pelo PTB, com mais de 38 mil votos. Na Assembleia Legislativa, passou por diversas comissões, inclusive presidindo a de Segurança Pública. O comunicador teve problemas com a Justiça no passado.

