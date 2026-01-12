Resultado UTFPR: veja lista de aprovados no Vestibular 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) divulga o resultado do Vestibular 2026 nesta segunda-feira (12/01). A prova, realizada em novembro de 2025, teve mais de 10 mil candidatos inscritos.

>>> Confira a lista de aprovados no Vestibular da UTFPR no site da instituição.

Para o primeiro semestre letivo de 2026, a prova ofertou 3,873 vagas, distribuídas em 13 cidades do Paraná.

Resultado Vestibular UTFPR: Primeira Chamada e Lista de Espera

Conforme o calendário da UTFPR, a Convocação da Primeira Chamada será aberta nesta terça-feira (13/01), após divulgação do resultado. A publicação da lista de espera estará disponível a partir de quinta-feira (15/01).

Confira o calendário completo.

A UTFPR possui campi em 13 cidades do Paraná: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba (com sedes no Centro, Ecoville e Neoville), Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo, oferecendo ensino tecnológico e superior em diversas áreas.

Matrícula UTFPR

Os candidatos convocados na primeira chamada deverão, no período de 16 a 21 de janeiro de 2026, acessar a Plataforma de Matrícula utilizando login e senha que serão enviados ao endereço de e-mail informado no ato da inscrição.

