Oficina de Música de Curitiba tem programação diversa nesta terça-feira

12/01/26
A 43ª Oficina de Música de Curitiba apresenta uma programação variada nesta terça-feira (13/1), com shows gratuitos e pagos em diversos locais da cidade. As apresentações vão desde música barroca até o samba tradicional, passando por choro e lançamentos autorais.

Na Capela Santa Maria, às 19h, o Coral Champagnat da PUCPR apresenta o espetáculo “Pérolas”, com homenagens a compositoras brasileiras. No mesmo horário, o Guairinha recebe a tradicional Noite do Choro, com professores da Oficina improvisando clássicos do gênero.

Também às 19h, no Teatro do Paiol, o arranjador João Egashira lança seu Caderno de Arranjos acompanhado por músicos convidados. Na Capela da Glória, acontece o concerto “Si Dolce è Il Tormento”, dedicado à música do século 17.

O ponto alto da noite será o show comemorativo dos 80 anos do grupo Demônios da Garoa, às 20h no Teatro Guaíra. A apresentação celebra a trajetória do conjunto que ajudou a eternizar o samba paulista, com clássicos de Adoniran Barbosa e outros compositores.

A programação inclui ainda apresentações gratuitas em bares e espaços culturais da cidade, como parte do Circuito Off da Oficina. Os shows acontecem em locais como o Vale da Música, Don Max, Rua da Música e Palco dos 5 Sentidos, com diversos estilos musicais.

Os ingressos para os shows pagos custam entre R$ 20 e R$ 60, com meia-entrada disponível. Mais informações sobre a programação completa podem ser obtidas no site oficial do evento.

