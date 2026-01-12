Tornado fortíssimo atingiu a Grande Curitiba em 1938 e virou manchete histórica

O tornado mais devastador já registrado na Região Metropolitana de Curitiba ocorreu em 21 de maio de 1938. O fenômeno se formou durante a madrugada de sábado e atingiu o bairro Atuba, na capital paranaense, além dos municípios de Colombo, São José dos Pinhais e Cerro Azul.

O episódio virou manchete da Gazeta do Povo em 24 de maio de 1938. Segundo o relato publicado no jornal, o tornado deixou cerca de 20 mortos e atingiu mais de 100 pessoas, consolidando-se como um dos eventos climáticos mais extremos já registrados no Paraná.

Reprodução/Memoria Paraná.

Naquele período, não existia um sistema técnico para classificar tornados. A Escala Fujita só foi criada em 1971 pelo meteorologista Tetsuya Theodore Fujita. Com base nos danos descritos nos registros históricos, o tornado de 1938 teria potencial para ser classificado atualmente entre F3 ou F4, devido à intensidade da destruição observada.

O fenômeno surpreendeu moradores durante a madrugada. Famílias inteiras foram atingidas sem qualquer aviso prévio. Os ventos deixaram um rastro contínuo de destruição, com árvores arrancadas do solo e casas completamente destruídas. Jornais da época relatam que uma criança foi lançada pelo vento até os galhos de uma árvore. Por sorte, a criança não se feriu.

>> Viagem no tempo: quase 100 anos de notícias do Paraná agora de graça na internet

A força do tornado também comprometeu a infraestrutura urbana. Os ventos derrubaram uma das torres de fornecimento de energia elétrica e deixaram Curitiba sem luz. Como medida emergencial, a Prefeitura de Curitiba investiu na compra de cerca de 4 mil velas, distribuídas à população para reduzir os impactos imediatos da falta de energia.

O evento de 1938 não foi um caso isolado na Região Metropolitana de Curitiba. Em 17 de maio de 1992, um novo tornado atingiu Almirante Tamandaré. O fenômeno matou seis pessoas e atingiu aproximadamente 500 residências. A classificação oficial apontou o evento como um F3.

Em menos de dois minutos, os ventos desse tornado percorreram uma área de cerca de 80 quilômetros quadrados e devastaram 7,5 quilômetros quadrados. Seis anos depois, em 1998, São José dos Pinhais voltou a ser atingida por um tornado. Em aproximadamente três minutos, o fenômeno matou uma pessoa, deixou 28 feridas e destelhou cerca de 350 casas.

Reassentamento de famílias da Cidade Jardim para Moradias Trevisan. Foto: Arquivo/Prefeitura de São José dos Pinhais.

O registro mais recente ocorreu no sábado, 10 de janeiro, no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais. Classificado como F2, o tornado percorreu pouco mais de um quilômetro. O fenômeno afetou aproximadamente 350 residências e deixou duas pessoas feridas de forma leve.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉