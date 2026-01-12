Manutenção da Sanepar deixa bairros de Curitiba sem água nesta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma manutenção programada da Sanepar afetará o abastecimento de água em três bairros populosos de Curitiba nesta terça-feira (13/1). Moradores do Centro Cívico, Juvevê e Cabral podem enfrentar oscilações na pressão da água e até falta temporária nas torneiras ao longo do dia.

De acordo com a companhia, a interrupção é necessária para a realização de reparos e serviços de manutenção na tubulação da região. Para a execução das obras, será preciso suspender temporariamente o fornecimento de água.

Os trabalhos estão previstos para começar às 8h. A normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa, com expectativa de regularização apenas no período da noite de terça-feira.

Durante o período de manutenção, a Sanepar orienta a população a utilizar a água de forma consciente, priorizando atividades essenciais, como alimentação e higiene pessoal. Serviços que demandam maior consumo, como lavagem de carros, calçadas e áreas externas, devem ser adiados.

Sem água após o prazo? Reclame

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o horário informado, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento gratuito 24 horas por dia.

Também é possível registrar a ocorrência pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para agilizar o atendimento, a empresa orienta que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.