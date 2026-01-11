Emprego dos sonhos? Fábrica de Colombo abre “vaga” para degustador de chocolate 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A fábrica de chocolates Tropical Cacau, sediada em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, anunciou a abertura de “vagas” para degustadores de chocolates da marca. Apesar do entusiasmo gerado pela publicação, vale o alerta: não é emprego de fato, e sim um sorteio de kits de chocolate para quem leva a missão de degustar a sério.

A marca brasileira adota o conceito bean to bar, o que significa que acompanha todas as etapas da produção, do grão de cacau até a barra final. O processo é realizado de forma artesanal, com foco no uso de ingredientes naturais e em práticas responsáveis, tanto do ponto de vista ambiental quanto social.

O portfólio da Tropical Cacau inclui barras de chocolate, nibs de cacau e drágeas. Ao todo, dez degustadores serão selecionados para experimentar lançamentos inéditos do catálogo antes que os produtos cheguem ao público em geral.

Entre os requisitos, a vaga exige que os candidatos sejam 100% sinceros. A função dos degustadores será avaliar aspectos como sabor, textura e experiência geral, enviando um feedback detalhado que contribua para o desenvolvimento dos novos produtos.

Para participar do sorteio, é necessário seguir as regras divulgadas nas redes sociais da empresa (veja abaixo). O concurso é aberto a pessoas de todo o Brasil e o resultado será anunciado no dia 8 de fevereiro, às 20h.

Os kits poderão ser retirados diretamente na loja da fábrica, em Colombo. Quem optar pelo envio pelos Correios deverá arcar com o custo do frete. O período de retirada dos kits vai de 9 a 14 de fevereiro, enquanto o prazo para o envio das avaliações pelos degustadores se estende até 27 de fevereiro.

