Resultado do Vestibular da PUCPR 2026: veja lista dos aprovados

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) divulgou nesta quinta-feira (06/11) o resultado do Vestibular 2026. A divulgação contou com o tradicional banho de lama, em Curitiba, com o resultado oficial disponibilizado em jornais impressos no local.

Para quem não compareceu ao evento, a PUCPR também disponibilizou a lista online, no site da instituição.

>>> Clique aqui para conferir os aprovados no Vestibular 2026 da PUCPR

Matrículas PUCPR

Para os aprovados, as matrículas devem ser realizadas até o dia 11 de novembro, juntamente com a entrega da documentação solicitada no edital. Os aprovados já poderão fazer a matrícula durante o banho de lama, além de tirar dúvidas, saber mais sobre bolsas e financiamentos, e ainda conhecer de perto os cursos e os movimentos estudantis da PUCPR.

O Vestibular 2026 ofereceu vagas em 75 cursos nas áreas de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Administração, Marketing e Negócios, Direito, Engenharia, Informática e Tecnologia, Educação e Humanidades, Medicina, Saúde e Ciências da Vida. A PUCPR foi novamente eleita pelo Times Higher Education (THE) – um dos principais rankings universitários internacionais – como a melhor universidade privada do Paraná e a 3ª melhor entre as instituições privadas do Brasil.