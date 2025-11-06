Vai fazer Enem neste domingo? Confira as regras para a prova de redação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (09/11), candidatos farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, com as provas de códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Com nota que varia de 0 a 1 mil pontos, a redação é avaliada de acordo com cinco competências específicas.

Os participantes precisarão escrever um texto dissertativo-argumentativo com até 30 linhas, desenvolvendo uma situação-problema proposta, considerando os textos motivadores e aplicando conhecimentos construídos ao longo da formação escolar.

O tema da redação, ainda mantido em sigilo, será de ordem social, científica, cultural ou política – exigindo que o candidato organize informações, fatos e opiniões relacionados ao assunto para defender um ponto de vista apoiado em argumentos consistentes e estruturados com coerência.

O objetivo central do texto é convencer o leitor sobre determinado posicionamento, mobilizando informações relevantes dentro de um raciocínio coerente e bem fundamentado.

Além da argumentação, o participante precisará elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado. Vale ressaltar que esta proposta deve respeitar os direitos humanos – caso contrário, receberá nota zero. São consideradas desrespeito aos direitos humanos propostas que incitem à violência ou contenham referências racistas, por exemplo.

Cinco competências pedidas na redação do Enem

Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, que tenham relação com o tema proposto;

Organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Proposta de intervenção (solução) para o problema abordado.

É importante destacar que somente serão corrigidas as redações transcritas para a folha de redação oficial da prova. Cada texto será avaliado por dois corretores com formação em letras ou linguística, de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro.

Os avaliadores darão notas de 0 a 200 pontos em cada competência, podendo totalizar até 1 mil pontos. A nota final será a média aritmética entre as avaliações.

Nota zero na redação

Entre os critérios previstos no edital do Enem 2024 que resultam em nota zero na redação, estão:

Fuga ao tema proposto;

Ausência de texto na folha de redação;

Texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;

Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;

Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;

Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação.

Enem 2025

Um total de 4.811.338 candidatos confirmaram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. Segundo o Ministério da Educação, o número representa um aumento de 11,22% em relação ao ano passado e de 38% em relação a 2022.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro.

Nos dois domingos de aplicação da prova, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. Depois desse horário, nenhuma entrada é permitida. A prova começa pontualmente às 13h30.

Nas três cidades paraenses, os candidatos farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.