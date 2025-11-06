Curitiba recebe caça-talentos da moda: uma chance de brilhar

A capital paranaense recebe neste sábado (08/11) uma oportunidade de ouro para quem sonha com as passarelas. A Bossa Management, agência que já revelou grandes nomes da moda em circuitos nacionais e internacionais, realiza uma seletiva aberta ao público na Soma People & Culture, no Bigorrilho.
O evento acontece dentro da primeira edição do Soma Fashion Art, que promete agitar a cena cultural curitibana com uma programação diversificada. A convocatória de novos rostos começa às 14h e segue pela tarde.
Para quem curte o universo fashion, o ponto alto será o desfile marcado para as 15h30, com modelos da Dext Model apresentando criações de Chaouiche, Luan Valotto e Douglas Henning (da marca Dom Resort Wear).
Durante todo o evento, os visitantes poderão garimpar peças exclusivas no bazar que reúne produtos autorais de vários criadores: Saulo Cesar, Atelier Ariane Cascardo, ID Corium – Silk & Leather, acessórios da marca Peculiares (de Ane Vieiro) e os óculos da Omanitta, assinados por Carla Noga.
A trilha sonora do Soma Fashion Art promete não deixar ninguém parado, com sets dos DJs Chaouiche, Julia Cruvinel, Christ (do Yellow) e Just Bê. Para completar, o evento ainda conta com apresentações especiais do Ricardo Verocai Project e Square Grid, rolando das 14h até as 2h da manhã.
Serviço
Soma Fashion Art
Local: Soma People & Culture — Rua Marechal José Bormann, 730, Bigorrilho, Curitiba
Data: Sábado, 8 de novembro
Horário: 14h às 2h / Desfile: 15h30 / Bazar durante toda a programação
Line-up: Chaouiche, Julia Cruvinel, Christ (Yellow), Just Bê, Ricardo Verocai Project, Square Grid