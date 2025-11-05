160 artistas transformam o Centro de Curitiba em galeria a céu aberto

No próximo sábado (08/11), a 7ª edição da Mamute Feira Gráfica promove uma ampla programação cultural e festival na região central da capital paranaense. Com entrada gratuita, a feira, que é um dos mais importantes eventos de artes gráficas do Brasil, ocupa o estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba e a Praça Eufrásio Correia, das 11h às 20h, promovendo a produção artística, autoral e criativa brasileira, oferecendo ainda atividades de pintura ao vivo, ações para as crianças, shows ao vivo, gastronomia, acessibilidade, entre outros.

“A cada ano, a Mamute ganha mais reconhecimento do público e do setor como esse espaço catalisador de iniciativas criativas. Neste ano, por exemplo, batemos recorde de inscritos na feira, com mais de 520 artistas e profissionais da economia criativa interessados em participar como expositores, desejando apresentar seus trabalhos para o público”, comenta Ana Hupfer, diretora da Mamute Feira Gráfica.

Participam da sétima edição da Mamute mais de 160 artistas autorais, vindo de 12 estados brasileiros, assim como do exterior (Argentina, Cuba, Estônia, Paraguai e Suíça), entre editoras, livrarias, coletivos, marcas criativas e artistas independentes, que atuam com a experimentação gráfica, literária e visual, como ilustração, encadernação, gravuras, pintura, processos fotográficos, literatura, tatuagem, cerâmica, poesia visual, papelaria, quadrinhos, narrativas visuais, entre outros.

Uma das novidades da Mamute nesta edição é o Palco Petrobras, um espaço que promove e incentiva a arte autoral e independente também no aspecto musical. Estão confirmados nomes conhecidos pelo público, como a cantora e compositora Janine Mathias, que participa do show do Bloco Boca Negra. Reunindo pesquisa, memória e rodas de samba com foco na história do samba e dos ferroviários de Curitiba, o Boca Negra apresenta sambas autorais curitibanos compostos desde a década de 1950. O bloco convida a sambista Janine Mathias, radicada em Curitiba, que já compartilhou o palco com nomes artistas como Criolo, Sandra de Sá, Fabiana Cozza, Ellen Oléria e Nei Lopes. Entre os seus trabalhos autorais, estão o EP “Eu Quero Mergulhar” e os discos “Dendê”, que apresenta um retrato da Música Preta Brasileira, e o mais recente “O RAP do meu Samba”.

Também se apresenta, o grupo Tukumã, formado pelos músicos Murilo Sodesto, Heber Lemos, Daniel Soul, Sergio Junior, e Nicholas Rugenski, que aposta em um swing amazônico, dançante e psicodélico, combinando ritmos como o carimbó, guitarrada, brega, cumbia, marabaixo, lambada, entre outros.

O Castel também faz parte da programação musical. Formado por Denusa Castellain e Luís Fernando Diogo, o duo traz a união dos timbres da flauta transversal, saxofone, bateria e beats, com elementos do Neo Soul, Hip Hop, House, Lo-fi, improviso e música afro-brasileira. A banda Tuyo, com Lio, Lay Soares e Machado, é a convidada especial do show do duo. Combinando pop, house, synthpop e afropop com texturas eletrônicas e acústicas, o trio já foi indicado ao Grammy Latino e ao Prêmio Multishow, e teve o álbum “Paisagem”, considerado um dos melhores do ano de 2024 pela Rolling Stone Brasil.

O Palco Petrobras também contará com apresentação do Piano de Cuia, duo de música instrumental formado por Ana Lima (piano) e Denis Mariano (percuteria), que apresenta composições autorais e canções de grandes compositores como Egberto Gismonti, Baden Powel, Hermeto Pascoal, Paulo Braga e Camila Lordy.

Confira os horários das apresentações do Palco Petrobras:

11h – Piano de Cuia

13h30 – Bloco Boca Negra, com participação especial de Janine Mathias

16h – Tukumã

19h – Castel convida Tuyo

Gastronomia

A Mamute Feira Gráfica também conta com uma área dedicada à gastronomia, com foco na culinária autoral e fornecedores locais.

Marcam presença na sétima edição, o Lupe Comida Mexicana, com comida de rua mexicana especializada em burritos; o Aqui na Mata Padaria, uma padaria artesanal, com predominância em fermentação natural e 100% vegan; o Tondí Massa e Bar, com foco na gastronomia italiana; o gracias! empanadas; a culinária afetiva do Mahá comida e arte; o GAL, oferecendo sabores que representam a cozinha genuína e afetiva da marca; o Kitsune, com opções inspiradas pelos inspiração dos povos originários e com técnicas asiáticas de cocção; o Turi Fornearia Artesanal, com opções de pizzas; e o Curry Pasta, com a combinação de sabores indianos com outras cozinhas do mundo.

Destaque para o “Burrito Chilli de Carne” (R$38), do Lupe Comida Mexicana; o “Nhoque de Cogumelos” (R$28), do Mahá Comida e Arte; a “Cuca de Goiaba e Queijo” (R$15) e a “Focaccia de tomatinhos e cebola roxa” (R$20), do Aqui na Mata Padaria; as empanadas de carne, frango, cebola caramelizada, cogumelos, da gracias!empanadas; o ”Sanduíche de Costela Desfiada” (R$40), do GAL; o “Bao com porco com kimchu” (R$32), do Kitsune; o “Arroz Pilaf de Frango ou Cogumelos” (R$34) e a “Coxinha de Pernil com Chutney de Manga” (4 unid – R$25, do Curry Pasta).

Programação para as crianças

A Mamute Feira Gráfica promove a democratização do acesso à arte. Portanto, há uma programação especial dedicada ao público infantil, com oficina de colagem gráfica, oficina de gravura, ateliê artístico livre, brinquedos do mundo (do artista Marcelo Weber) ocupando toda a praça e contações de história com o Coletivo Era Uma Vez.

Confira os horários de cada atividade:

11h às 17h – Ateliê Artístico Livre – um espaço com materiais artísticos, diferentes suportes para experimentação e liberdade para extrapolar a criatividade;

11h às 17h – Contação de História: sessões com o Coletivo Era Uma Vez, formado por escritores e ilustradores do Paraná, em um espaço aconchegante preparado apra acolher os pequenos e suas famílias;

11h às 17h – Oficinas Artísticas: serão oferecidas diferentes oficinas para as crianças, como oficina de colagem, de carimbos, pintura e de gravura em bandeja de isopor;

11h às 18h – Brinquedos do mundo: um convite para a criançada conhecer 15 grandes brinquedos, criados pelo multiartista e artesão Marcelo Weber, promovendo o brincar coletivo e estimulando a imaginação, memória, raciocínio lógico e coordenação motora das crianças e dos adultos também.

Ativações na praça – Programação artística para todas as idades

11h às 18h – Mira — Mostra de Intervenções Visuais Urbanas (3ª edição) – Idealizada por Ana Hupfer, e com curadoria de Cris Pagnoncelli, a mostra apresenta 06 (seis) artistas mulheres pintando ao vivo na praça, durante o evento. As intervenções visuais, em formato live painting, formam uma mostra de trabalhos em uma verdadeira exposição aberta na praça em que o público pode presenciar diferentes técnicas e linguagens, bem como o processo individual de criação de cada artista.

O projeto tem como objetivo fomentar o encontro e a celebração da mulher artista-criadora, porque acreditamos que a arte e a cultura são uma das alavancas mais potentes da necessária transformação dos territórios. Depois da Mamute, em 2026, os quadros produzidos irão circular por 03 bairros de Curitiba.

Mais informações: www.instagram.com/mira.mulheres

Farão parte dessa proposta as artistas:

11h – Kamylla Flores (@katavaflores)

11h30 – Baby Babi (@beybabi_)

12h – Txai (@txai.arts)

13h – Malu Massad (@malumassad)

14h – Elis Aguirre (@elisiane.aguirre)

15h – Fer Ilustra (@ferilustra)

11h às 18h – Roda de Bordado Livre – Conectando alguns dos propósitos que movem a Mamute, como a ocupação do espaço público com o fazer artístico e a promoção dos encontros entre as pessoas, realizaremos mais uma vez a roda coletiva de bordado livre, na Praça Eufrásio Correia, durante todo o evento. Várias mãos, tramas livres.

O público será convidado a criar uma obra coletiva em um tecido compartilhado — em um processo de conexão com o tempo do fazer artístico e a troca com o outro entre as linhas. Bordadeiros praticantes, iniciantes e pessoas sem nenhum conhecimento serão bem-vindos. A intervenção será conduzida mais uma vez em forma de oficina por Daniella, bordadeira e uma das artistas por trás do ateliê Queridaniella (@queridaniella). O espaço contará com linhas, agulhas e o material necessário para esta produção.

Arte para todos

Além de promover variados tipos de artes para diferentes tipos de público, a Mamute contará com monitor de LIBRAS, tanto nos shows do Palco Petrobras, quanto para visitas guiadas durante a feira, possibilitando a conversa entre o público surdo com expositores e artistas. Para o passeio pela feira, o visitante poderá encontrar um intérprete de libras no ponto de encontro sinalizado na praça ou — de preferência — poderá agendar previamente respondendo um rápido formulário online (https://bit.ly/librasnamamute).

Serviço

Mamute Feira Gráfica #7

Data: 8 de novembro

Horário: a partir das 11h às 20h

Local: Estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba e a Praça Eufrásio Correia.

Realização: Gloriosa Produção Cultura e Ministério da Cultura | Governo Federal

Patrocínio: Petrobras

Apoio Cultural: Câmara Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba.

Apoio: Emenda parlamentar coletiva articulada pela vereadora Giorgia Prates, com colaboração dos vereadores Sargento Tania Guerreiro, Jornalista Márcio Barros, Oscalino do Povo, Tico Kuzma e Noemia Rocha.