“Um dos melhores do planeta”, diz antagonista de O Agente Secreto sobre Wagner Moura

Cotado nas bolsas de apostas informais de Hollywood como um dos candidatos à “surpresa” no Oscar 2026, o filme O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, estreia nesta quinta-feira (6/11) em todo o país. A Tribuna foi convidada pelo Cineplus do Shopping Jardim das Américas para a pré-estreia, no último dia 31 de outubro, que teve a presença surpresa do ator Roney Vilela, um dos antagonistas da obra do diretor Kleber Mendonça Filho.

Após o sucesso de Ainda Estou Aqui no Oscar deste ano (vencedor da estatueta de Melhor Filme Internacional e indicação de Melhor Atriz para Fernanda Torres), O Agente Secreto aparece como bem cotado também para buscar o bicampeonato para o Brasil, além de disputar o prêmio mais importante (Melhor Filme) e também o de Melhor Ator para Wagner Moura.

O Agente Secreto – a memória, o espelho e o legado de um país

A produção brasileira já arrematou dezenas de prêmios, inclusive os de Melhor Interpretação Masculina para Moura e Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho no Festival de Cannes. O que credencia o filme a disputar o Oscar (a lista oficial será divulgada apenas em dezembro) é o momento do cinema nacional.

“A qualidade desse filme é enorme. A gente faz bons filmes há muito tempo, mas agora estamos num momento muito fora da curva. Assisti a O Agente Secreto 6 vezes e não me canso de ver. É de uma grandeza cinematográfica gigante e o mundo inteiro está percebendo isso. O momento do cinema brasileiro é espetacular para florir no mundo inteiro”, disse Roney.

Para ele, o filme tem todos os ingredientes para uma obra inesquecível. “O Agente Secreto é uma joia para quem entende de cinema e analisa a história cena a cena. Tem uma delicadeza de movimentos, cada quesito necessário para um filme de qualidade, como roteiro, interpretação, fotografia”, disse.

Um filme como O Agente Secreto tem o poder de mudar todo o universo do cinema brasileiro.. “Um bom filme faz isso, potencializa de forma avassaladora toda a cultura, não só o cinema. Ele gera vários empregos. O Agente Secreto deu emprego para mais de mil pessoas, um retorno absurdo financeiramente para o país”, orgulha-se.

Roney comenta sobre sua participação, sem deixar de exaltar o elenco do filme como um todo, especialmente o protagonista. “É um filme centrado no Wagner, que eu acho um dos melhores atores do planeta. Ele é genial, mas tem muita gente ao redor. São atores do Brasil todo, todos espetaculares. Eu sou uma espécie de antagonista, contratado para matar o Wagner Moura junto com o Gabriel Leone, que é um grande ator e amigo”.

Veja o trailer oficial de O Agente Secreto!

O filme O Agente Secreto estreia nessa quinta-feira em praticamente todos os cinemas de Curitiba. No Shopping Jardim das Américas o filme será exibido na Sala 1 (às 14h, 15h, 17h e 20h) e também na sala 2, com sessão às 15h. Mais informações neste link!