Reparo emergencial deixa bairros de Curitiba e RMC sem água

Moradores do Uberaba, em Curitiba, e do bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, enfrentam interrupção no fornecimento de água nesta quinta-feira (16). A Sanepar informou que está realizando reparos emergenciais em uma bomba do sistema São Francisco, afetando o abastecimento nas regiões mencionadas.

A companhia prevê que o serviço seja normalizado gradativamente a partir das 14h. Enquanto isso, a orientação é priorizar o uso da água tratada para higiene e alimentação, evitando desperdícios e adiando tarefas não essenciais.

É importante ressaltar que apenas os imóveis sem caixa d’água serão afetados. A Sanepar recomenda que cada residência possua um reservatório de pelo menos 500 litros, seguindo as normas da ABNT, para garantir abastecimento por até 24 horas em situações como esta.

Para os consumidores que precisarem de mais informações ou assistência, a Sanepar disponibiliza diversos canais de atendimento:

– Telefone: 0800 200 0115

– E-mail: atendimento@sanepar.com.br

– WhatsApp: (41) 99544-0115

Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula para agilizar o atendimento.

Além disso, os usuários podem acessar informações atualizadas sobre o abastecimento através do aplicativo Sanepar Mobile ou do site oficial da companhia.