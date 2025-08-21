Regional Cajuru prestigia em peso definição de prioridades pra 2026

Com o auditório da Rua da Cidadania lotado, os moradores da Regional Cajuru definiram, na noite dessa quarta-feira (20), as dez prioridades da região dentro do Fala Curitiba que vão entrar no orçamento municipal de 2026. O prefeito Eduardo Pimentel também participou da audiência pública.
Ele parabenizou os moradores pela mobilização e interesse em discutir e ajudar a definir as melhorias para os bairros onde moram. “Fico muito feliz de participar das audiências públicas do Fala Curitiba. O que for definido aqui vai entrar direto no orçamento da cidade no ano que vem. É muito importante essa mobilização social”, disse o prefeito Eduardo Pimentel.
Para uma plateia atenta e animada, Pimentel elencou as principais obras em andamento no Cajuru e as futuras, como a construção do novo terminal do Capão da Imbuia, mais moderno, com mais integração e que ficará em frente à Rua da Cidadania.
“Aqui também temos as obras do Inter 2 e do Ligeirão Leste-Oeste. Já fizemos a nova Victor Ferreira do Amaral e estamos fazendo novos viadutos como o que vai ligar Curitiba a Pinhais”, explicou Pimentel.
Prioridades
As três prioridades mais votadas pelos moradores foram a melhoria na Praça Mauro Ferreira, com implantação de uma quadra com grama sintética; melhorias nas ciclovias dos bairros da Regional Cajuru; e implantação de Pronto Atendimento Odontológico na UPA Cajuru.
O prefeito Eduardo Pimentel também explicou que as outras demandas selecionadas para a fase final do Fala Curitiba, mas que não ficaram entre as 10 principais, também serão estudadas pelos técnicos da Prefeitura e serão feitas ao longo do tempo.
Fazem parte da Regional Cajuru os seguintes bairros: Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba e Tarumã.
Oportunidade
Para Claudia Moreira, moradora do Uberaba, o programa Fala Curitiba é uma grande oportunidade para os moradores conseguirem levar suas demandas para a Prefeitura.
“Estamos fazendo uma mobilização para conseguirmos asfalto para nossa rua, a João Maria Leandro. A gente vem para participar e fazer a nossa parte”, disse Claudia. O pedido dela e dos vizinhos entrou nas 10 prioridades da Regional e a obra estará prevista no orçamento municipal de 2026.
O pedido da moradora Liliam Alfanio também foi escolhido entre as prioridades da região, a implantação da grama sintética na Praça Mauro Ferreira para o projeto social Verona atender crianças e adolescentes com futebol.
“Achei bem legal participar do Fala Curitiba, recebi mensagem da Prefeitura me convocando e coloquei nos meus grupos da família e de amigos para eles virem votar também”, contou Liliam.
“Aqui é uma excelente oportunidade para a gente ser ouvido. Nossa participação ativa fortalece o nosso bairro e o bem-estar da comunidade”, definiu a moradora do Cajuru.
Prioridades da Regional Cajuru
- Melhorias na Praça Mauro Ferreira (Rua Santo André), com implantação de grama sintética
- Melhorar nas ciclovias nos bairros da Regional Cajuru
- Implantar pronto atendimento odontológico na UPA Cajuru
- Pavimentação e drenagem da Rua João Maria Leandro
- Reforma do bloco de Educação integral na Escola Municipal Coronel Durival de Britto e Silva
- Apoio e parcerias com o projeto Família Trindade (campo do Camargo/Terrão)
- Pavimentação da Rua Rubens Cardoso Brito e da Travessa Izolina Alves Farias
- Melhoria do Bosque no Uberaba, na região da Rua Capitão Leônidas Marques, próximo à Associação da Caixa Econômica Federal
- Rondas de monitoramento na Regional Cajuru
- Aumento de oferta dos atendimentos especializados
Fala Curitiba
Lançado em maio de 2017, o Programa Fala Curitiba, coordenado pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), tem o objetivo de ouvir a vontade da população quanto às propostas das Leis Orçamentárias do Município, ampliar o debate e direcionar a indicação de demandas priorizadas por uma comunidade, considerando as características específicas dos seus 75 bairros.
Próximas reuniões presenciais finais do Fala Curitiba
21/8 (quinta-feira)
CIC – Administração Regional (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, CIC)
Pinheirinho – Rua da Cidadania (Av. Winston Churchill, 2.033, Pinheirinho)
22/8 (sexta-feira)
Boa Vista – Rua da Cidadania (Av. Paraná, 3.600, Bacacheri)
Matriz – Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79, Centro/São Francisco)
Todas as reuniões começam às 19h.