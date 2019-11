Bairros de Curitiba contam, a partir desta segunda-feira (25), com atrações especiais do Natal Curitiba 2019. Além dos tradicionais eventos natalinos da cidade, como o Natal do Palácio Avenida, o Carrossel do Passeio Público e a rua iluminada da Família Moletta, é possível curtir a magia do natal também perto de casa.

Essa é a proposta dos espetáculos de natal que ocorrem em dez regionais de Curitiba. O auto “O Sentido do Natal” estreia nesta segunda-feira, no Parque dos Tropeiros, na CIC.

Segundo a prefeitura de Curitiba, cada regional terá uma decoração especial, com a tradicional árvore de Natal de Luz, uma rosácea de luz e flâmulas decorativas. As árvores têm 6,5 metros de altura e são recobertas com LED. As rosáceas de luz, estruturas metálicas localizadas no alto das árvores no formato de pinhões estilizados.

Além da CIC, as apresentações ocorrem em outras oito Ruas da Cidadania. São elas as de Santa Felicidade, Boa Vista, Tatuquara, Portão, Boqueirão, Cajuru, Matriz e Pinheirinho. As encenações vão até 11 de dezembro e acontecem sempre às 15h. A Rua da Cidadania do Bairro Novo, por exemplo, irá receber no dia 13 de dezembro, a partir das 20h, a Cantata de Natal, um coro que este ano deve chegar a 1.000 vozes.

Atrações de segunda- feira (25/11) do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Exposição Sopro de Natal no Centro Cultural Miguel de Cervantes (Praça Espanha, s/n, Bigorrilho)

12h – Carrossel e trenzinho do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n , Centro)

15h – Auto O Sentido do Natal no Parque dos Tropeiros (Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, na CIC)

16h – Espetáculo Natal dos Brinquedos na Livraria da Vila do Shopping Pátio Batel (Avenida do Batel, 1868, Batel)

19h30 – Rua Iluminada da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará).

Veja a programação completa do Natal Curitiba 2019!