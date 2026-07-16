Rede gaúcha que fatura R$ 100 milhões abre primeira unidade fora do RS em Curitiba

Curitiba foi a cidade escolhida para marcar o início da expansão nacional da Petiskeira, tradicional rede de restaurantes criada no Rio Grande do Sul. A empresa investiu R$ 4,5 milhões na nova unidade, instalada no ParkShoppingBarigüi, e aposta no mercado paranaense para iniciar uma nova fase de crescimento.

A operação também vai gerar 40 empregos diretos e representa a primeira loja da marca fora do território gaúcho. Hoje, a Petiskeira atende cerca de 1,7 milhão de clientes por ano, fatura mais de R$ 100 milhões e opera dez restaurantes, todos próprios.

A inauguração marca uma estratégia diferente da adotada pela maioria das grandes redes brasileiras. Enquanto concorrentes expandem por franquias, a Petiskeira afirma que pretende manter todas as futuras unidades sob gestão própria.

O que é a Petiskeira?

Apesar de pouco conhecida pelos paranaenses, a Petiskeira não é uma churrascaria, uma pizzaria ou um restaurante especializado em apenas um tipo de prato.

A empresa se define como um restaurante de alimentação casual, voltado para almoço e jantar, com um cardápio bastante variado que reúne carnes grelhadas, massas, peixes, saladas, pratos executivos e opções para crianças.

Segundo o sócio-fundador Angelo Meneghetti, a proposta é ocupar um espaço entre o fast-food e os restaurantes de alto padrão.

“Nossa proposta foi criar um modelo diferente do que existe no mercado. Não somos fast-food, mas também não somos um restaurante gourmetizado. Queremos oferecer comida saudável, atendimento rápido, ambiente agradável e preço justo.”

O ticket médio da rede é de aproximadamente R$ 60 por pessoa.

Curitiba venceu outras capitais

A escolha de Curitiba não aconteceu por acaso. Segundo Meneghetti, outras capitais também estavam sendo avaliadas para receber a primeira unidade fora do Rio Grande do Sul. Entretanto, a capital paranaense acabou escolhida por reunir características semelhantes ao mercado gaúcho.

“Entendemos que Curitiba tem muitos fatores semelhantes ao nosso público do Rio Grande do Sul. Além disso, surgiu uma excelente oportunidade de negócio junto à Multiplan”, disse, referindo-se à uma das maiores administradoras de shopping centers do Brasil.

Outro fator considerado pela empresa foi o perfil dos consumidores. A avaliação da Petiskeira é que tanto os curitibanos quanto os porto-alegrenses valorizam experiências gastronômicas de qualidade e frequentam shopping centers, ambiente onde nasceu a rede.

Petiskeira aposta no mote “comida de verdade”, com variedade de pratos para o dia a dia com qualidade e sabor de “feito em casa”. (Foto: Divulgação / Petiskeira) Rede de restaurantes gaúcha Petiskeira escolhe Curitiba para abrir primeira loja da rede fora do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação / Petiskeira)

Expansão começa pelo Paraná

A chegada ao Paraná faz parte de um plano maior de expansão nacional. Hoje, a Petiskeira possui dez unidades, sendo sete em Porto Alegre, uma em Canoas, uma em Caxias do Sul e agora a primeira em Curitiba.

Embora a empresa não tenha definido uma meta fechada para os próximos anos, a expectativa é abrir entre cinco e dez novas unidades. Além disso, outras cidades paranaenses poderão entrar no radar futuramente.

Segundo Meneghetti, nenhuma cidade com mais de 500 mil habitantes está descartada para receber novos restaurantes.

Contramão do mercado: rede descarta franquias

Enquanto a maior parte das redes brasileiras aposta no franchising para crescer rapidamente, a Petiskeira segue caminho oposto. A empresa afirma que não pretende trabalhar com franquias em nenhum momento.

“Entendemos que o controle total da operação é fundamental para um crescimento orgânico e sustentável. O sistema de franquias apresenta muitos riscos”, afirma Meneghetti.

Por isso, todas as unidades permanecem sob administração direta da empresa. De acordo com o fundador, esse modelo torna a expansão mais lenta, mas garante padronização no atendimento, na qualidade dos alimentos e na segurança alimentar.

Comida de verdade

A principal bandeira da Petiskeira é o conceito de “comida de verdade”. Na prática, isso significa oferecer pratos preparados diariamente, utilizando ingredientes naturais e receitas que remetem à comida caseira.

Entre os carros-chefes da rede está a tradicional feijoadinha, servida com arroz, couve refogada, farofa e carnes grelhadas. Segundo a empresa, o prato tornou-se um dos maiores símbolos da marca entre os clientes gaúchos.

Petiskeria Curitiba deve atender 500 pessoas por dia

A expectativa da Petiskeira é atender entre 400 e 500 clientes diariamente na unidade de Curitiba. O investimento de R$ 4,5 milhões contemplou toda a implantação da operação, incluindo obras, equipamentos e estrutura.

A empresa também utilizará fornecedores paranaenses, principalmente para o abastecimento de hortifrúti, além de manter parceiros gaúchos e fornecedores nacionais.

Segundo Meneghetti, o restaurante deverá seguir inicialmente o mesmo modelo das unidades do Rio Grande do Sul, mas adaptações ao gosto do público curitibano poderão ser feitas conforme a operação amadureça.