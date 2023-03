Uma rede paranaense que iniciou com R$ 15 mil reais pretende chegar ao fim de 2023 com R$ 350 milhões, atingindo 300 unidades, entre franquias e lojas próprias, sendo 23 para Curitiba. A The Best Açaí, fundada por três estudantes de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina, na região Norte do Paraná, é uma história que inspira novos empreendedores em busca do sonhado sucesso.

Mateus Bragatto, Mateus Queiroz e Sérgio Kendy, fundadores da rede The Best Açaí, começaram em 2017 investindo R$ 5 mil cada. Com a premissa de oferecer qualidade e diversidade de opções em um modelo self-service, aliando a democratização do consumo da fruta que virou febre na última década no Brasil. Para Sérgio Kendy, um dos segredos para a evolução da empresa é o modo de operação.

“O nosso cliente tem a liberdade de escolha. Seja uma opção mais leve, com foco nos benefícios do insumo ou com inúmeras combinações. Crianças, jovens e o público mais sênior conseguem adequar aos seus paladares, tornando o The Best Açaí um local que reúne toda a família. Da nossa parte, garantimos a qualidade de todos os produtos, padronização e a criação de um ambiente acolhedor”, explicou Kendy.

O modelo de franquias surgiu após o primeiro ano de operação, em 2018, a partir de pedidos dos próprios clientes. A rede produz o próprio açaí e sorvetes, com a operação realizada em Londrina. Para acompanhar a expansão das franquias com projeção de abertura de mais 100 lojas no país, é preciso também investir em estrutura. Hoje, a produção chega a 20 toneladas de açaí e sorvete diariamente.

“O crescimento exponencial da rede demandou também o aumento da produção. A previsão de conclusão é para julho e com ela conseguiremos atender a capacidade produtiva de 50 toneladas/dia e 170 toneladas de armazenamento com a câmara fria. Em meio a complexidade de abertura da primeira loja, momento que fazíamos desde a compra e frete dos insumos até o atendimento ao cliente e limpeza de loja, a qualidade sempre foi prioridade. Não à toa, com apenas quatro meses de operação, começamos a ser questionados sobre a possibilidade de franquear”, conta Kendy.

Foto: Divulgação.

A projeção ousada de ultrapassar mais de 200 franquias pelo país, ou seja, abre uma loja a cada 42 horas tem suas particularidades. No entanto, o processo de manter qualidade no produto segue sendo o principal conceito da empresa aliando tecnologia “O APP está em fase beta e a tecnologia é nossa. Com ele conseguiremos acompanhar e entender o comportamento dos nossos clientes com pedidos personalizados, clube de benefícios, entre outros”, completou o CEO.

The Best Açaí em Curitiba e região

Atualmente, são nove lojas em Curitiba ( Cidade Industrial de Curitiba, Fazendinha

Xaxim, Sítio Cercado, Capão Raso, Boqueirão, Cajuru, São Braz e Bairro Alto). A expectativa que novos 14 estabelecimentos venham a abrir na capital paranaense até dezembro. Na Região Metropolitana, são 16 lojas nos municípios, entre elas em Araucária, Pinhais, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande.

