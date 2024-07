Morreu no domingo (21), aos 60 anos, o radialista José Orlando Gonçalves Martins, mais conhecido como o “Fofão da Colombo”. O comunicador descobriu um câncer medular de tireoide há três anos.

A Tribuna do Paraná contou em 2020 a história de superação do Orlando. Aos 17 anos, recebeu a oportunidade de trabalhar em veículos de comunicação, passando pela rádio Globo, mas foi na Colombo que fez carreira dentro dos estúdios como sonoplasta e depois assumindo o microfone como locutor.

Djalma Malaquias, repórter da Rádio Banda B, trabalhou com Orlando em três oportunidades e tem ótimas lembranças do amigo. “Sempre sorrindo e nunca reclamou de ninguém. Uma pessoa nota dez. Um cara sensacional, um baita profissional. Fico triste pela notícia, mas deixamos nas mãos de Deus e que descanse em paz”, disse Djalma Malaquias.

Com a descoberta da doença, Orlando começou a passar por tratamentos como radioterapia e quimioterapia no Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. No Rocio, foi onde Fofão veio a falecer.

O velório de Orlando ocorre nesta segunda-feira (22) na Capela Luto Curitiba, sendo que o sepultamento está marcado para às 16h30 no Crematório em Fazenda Rio Grande.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!