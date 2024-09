Rachadura abre rodovia na RMC: asfalto cede após vazamento

O rompimento de um encanamento causou extensas rachaduras no asfalto da Rodovia da Uva (PR-417), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A situação foi registrada no Centro, na última faixa da pista que segue sentido município.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) confirmou que os danos no asfalto foram provocados por essa adutora da Sanepar. “A companhia está encarregada de reparar os danos em suas instalações bem como recuperar o pavimento e sua base”, disse o DER/PR.

Nesta segunda-feira (30) caminhões da Sanepar foram até o local. Além disso, a terceira faixa foi interditada por cones e placas de obras da companhia. Um morador que preferiu não se identificar afirmou que notou as rachaduras no asfalto há cerca de uma semana.

Como no local existe um contenção, que inclusive foi aberta em um trecho para que os técnicos possam trabalhar no reparo, o DER/PR também acrescentou que será preciso fazer uma avaliação detalhada dos danos para verificar se ocorreu mais algum impacto.

Movimentação do solo pode ter ajudado a romper adutora na Rodovia da Uva

Procurada pela reportagem, a Sanepar informou que está executando o conserto da rede de distribuição de água na Rodovia da Uva. “Técnicos da Sanepar estão fazendo levantamento para identificar as causas do rompimento, que pode ter ocorrido pela movimentação do solo”.

A companhia também disse que as rachaduras estão sendo monitoradas pelo DER/PR.

