Nos últimos dias, tem sido difícil quem não comente, em algum momento, sobre o calor. Além dos termômetros lá em cima, o clima abafado tem ajudado a elevar a sensação térmica. Nesta quinta-feira (4), o calor continua e as temperaturas vão estar ainda mais elevadas. Curitiba segue em alerta laranja de temporal nesta quinta-feira.

Conforme o Simepar, as temperaturas tiveram rápida elevação no Paraná. O forte aquecimento contribuiu na formação de nuvens de chuva, mas de forma localizada. Nesta quinta-feira, com o avanço da frente fria, devemos ficar atentos ao alerta para tempestades.

Com a chuva, o calor também deve dar uma trégua. Apesar disso, enquanto não chove, os termômetros continuam elevados. Em Curitiba, a previsão do Simepar aponta para pico de 31ºC. No litoral do Paraná, pode fazer 36ºC em Paranaguá, sendo a maior temperatura do dia no Estado. Veja a previsão para todo o Paraná:

Foto: Simepar.

Tempo estável na sexta!

Segundo o Simepar, na sexta-feira (5) o tempo fica estável em todo o Paraná. Entre Curitiba e o litoral, porém, o céu ainda fica encoberto e pode chover em alguns momentos. O destaque é para o amanhecer, que vai estar um pouco mais gelado do que os outros dias desta semana, mas com as temperaturas subindo no decorrer das horas.