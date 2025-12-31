Quer ver os fogos da virada? Veja os melhores pontos de observação em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A virada do ano em Curitiba reúne festas e queimas de fogos espalhadas por diferentes regiões da cidade, com opções para todos os perfis, desde de quem prefere programas em família a quem busca locais ao ar livre. Nesta quarta-feira (31/12), não haverá um evento oficial promovido pela Prefeitura, mas diversos bairros e espaços públicos terão queimas organizadas por bares, restaurantes, condomínios e coletivos locais.

Mesmo sem um ponto central, a capital oferece bons locais para acompanhar o espetáculo no céu. Espaços como a Praça da Espanha e a recém-inaugurada Praça Barcelona seguem entre os locais mais procurados, por reunirem famílias, amigos e visitantes em ambientes abertos e bem localizados.

Já regiões mais altas, como Vista Alegre, Pilarzinho e o entorno do Parque Tingui, permitem uma visão panorâmica da cidade iluminada, com fogos surgindo em vários bairros ao mesmo tempo. Para quem prefere evitar aglomerações, esses pontos também costumam oferecer uma experiência mais tranquila.

Confira, abaixo, sugestões de onde aproveitar o Réveillon na cidade:

Parque Barigui

Mesmo sem festa oficial organizada pela prefeitura, o Parque Barigui segue como um dos pontos mais procurados para o Réveillon. A área aberta e o horizonte amplo favorecem a visualização das queimas de fogos em bairros vizinhos.

Outro atrativo é a decoração natalina, que permanece no parque e ajuda a criar um clima especial para quem prefere celebrar ao ar livre, com amigos ou em família.

Local: Estacionamento na Rua Otávio Ganz, nº 364, no bairro Santo Inácio

Entrada gratuita

Praça Barcelona

Inaugurada em outubro de 2025, a Praça de Barcelona é um novo ponto turístico e de lazer em Curitiba, localizada no bairro Vista Alegre. O espaço celebra o título de Curitiba como a “Cidade Mais Inteligente do Mundo”, recebido em Barcelona em 2023. A praça oferece uma visão panorâmica da cidade e da Serra do Mar, sendo possível avistar pontos como o Museu Oscar Niemeyer (MON) em dias claros.

Ópera de Arame

A Ópera de Arame recebe mais uma edição da Virada Paradisíaca, com clima tropical e muita brasilidade. A festa começa às 21h e segue até as 5h de quinta-feira (1º/1), com DJs como Mitay, Antonini, Duda Rezende e Ana Guimarães, embalando a noite com pop, R&B, reggaeton e sons nacionais.

Além da pista, o público poderá acompanhar a queima de fogos em um dos cenários mais icônicos da cidade. O evento também oferece opções de comidas, drinks e uma hora de open de espumante para brindar a chegada de 2026.

Local: Rua João Gava, nº 920, no bairro Abranches

Ingressos a partir de R$ 200 pelo site Shotgun

Praça General Werner Gross

Localizada a 955 metros de altitude, a praça é um dos pontos mais altos de Curitiba para observar a virada do ano. O espaço fica na esquina das ruas Cláudio Manoel da Costa e Valentin Trevisan, no bairro Bom Retiro.

De lá, é possível ter uma visão ampla da região central e do bairro Mercês. Sem programação oficial, o local atrai moradores que buscam tranquilidade para levar a família e um bom ângulo para acompanhar os fogos à distância.

Local: Rua Cláudio Manoel da Costa, no Bom Retiro

Entrada gratuita

Réveillon no Hard Rock Cafe Curitiba

O Hard Rock Cafe Curitiba aposta em uma virada animada, com open bar, open food e programação especial nos três andares da casa. A festa começa às 20h e segue até as 2h da madrugada.

Além do cardápio exclusivo, o público poderá curtir música ao vivo, DJs e uma queima de fogos de aproximadamente 12 minutos para marcar a chegada do novo ano em clima de show.

Local: Rua Buenos Aires, nº 50, no bairro Batel

Condições de reservas e pagamentos pelo WhatsApp (41) 99197-2620

Soma Gallery

A Soma Gallery aposta em uma virada com clima de festa à beira da piscina e espaço a céu aberto. O evento reúne DJs, ceia de Réveillon, mesa de frutas e experiências sensoriais ao longo da noite.

A programação inclui ainda live painting, performances artísticas e make artística. Apesar de não ter queima de fogos própria, o ambiente favorece quem quer celebrar a chegada do ano novo com vista privilegiada para os fogos da região.

Local: Rua Mal José Bormann, nº 730, no Bigorrilho

Ingressos a partir de R$ 140,00 pelo site Shotgun