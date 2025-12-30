Último dia de 2025 tem previsão de tempestades e calor em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, aponta para um dia de contrastes climáticos. Os curitibanos podem esperar um dia quente e úmido, com a possibilidade de fortes tempestades ao longo do período. As temperaturas prometem atingir a máxima de 28°C, com sensação térmica podendo chegar aos 30°C devido à alta umidade relativa do ar, que deve ficar em torno de 76%. A mínima prevista é de 20°C, mas a sensação térmica não deve baixar dos 24°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a alta probabilidade de chuvas intensas, com 75% de chance de precipitação durante o dia. Espera-se um acumulado de aproximadamente 9 mm de chuva. Além disso, há 70% de probabilidade de trovoadas, o que pode tornar as condições climáticas bastante instáveis.

Os ventos soprarão predominantemente de oeste-sudoeste, com velocidade média de 10 km/h e rajadas que podem atingir 14 km/h. O céu permanecerá encoberto durante todo o dia, com 100% de cobertura de nuvens, o que pode dificultar a observação do pôr do sol, previsto para as 19:11.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante ficar atento ao alto índice UV, que deve chegar a 9, indicando exposição muito alta aos raios solares. Recomenda-se o uso de protetor solar e evitar a exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10h e 16h.

À noite, o tempo em Curitiba deve permanecer instável, com 95% de cobertura de nuvens e 45% de chance de chuva. A umidade relativa do ar deve aumentar para 94%, e os ventos mudarão para a direção noroeste, com velocidade média de 8 km/h.

Para os observadores do céu noturno, a lua estará em fase crescente gibosa, com seu nascer previsto para as 16:31. No entanto, as condições nubladas podem dificultar sua visualização.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo em Curitiba e prepare-se para um final de ano com clima tropical e possíveis tempestades. Não se esqueça de tomar as precauções necessárias e aproveite com segurança as festividades de Ano Novo!