Já viu? Pássaro invade parques de Curitiba e transformam árvores em “condomínios”

Com a chegada do verão, os guaxes (Cacicus haemorrhous) voltam a dominar a paisagem de Curitiba. Os pássaros aparecem em grande número em parques da capital, como o Barigui, e também em áreas residenciais, espalhados por diferentes bairros de Curitiba. O principal sinal da presença da espécie são os ninhos em formato de “sacolinhas”, pendurados nos galhos das árvores e facilmente visíveis nesta época do ano.

O aumento da cantoria não acontece por acaso. A primavera e o verão marcam o período reprodutivo dos guaxes, quando eles se tornam mais ativos, barulhentos e sociáveis. É também quando há maior oferta de alimento, com abundância de insetos, frutos e restos orgânicos, comuns em áreas urbanizadas.

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo.

Em Curitiba, a adaptação dos guaxes ao ambiente urbano já é antiga. Parques arborizados, como Barigui, São Lourenço e Tingui, concentram grandes colônias, principalmente nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde.

A quantidade de ninhos varia conforme a árvore e a colônia. Em alguns pontos da cidade, já foram registrados até 59 ninhos em uma única árvore. Em Santa Felicidade, na Rua Francisco Matzeck, esquina com a Estelita Sarraf Scorsin, uma colônia ultrapassa 35 ninhos pendurados, formando um dos maiores registros da região. Veja, abaixo:

Diferentemente de aves mais sensíveis à presença humana, o guaxe convive bem com ruídos, trânsito e mudanças no ambiente. A vocalização da espécie é facilmente reconhecível: um canto rouco, misturado a assovios e chamados variados, que se intensificam durante o período reprodutivo.

